L'amiante peut causer un certain nombre de problèmes de santé graves si une personne a été exposée au matériau nocif pendant une longue durée. Divers cancers, l’amiantose et autres problèmes liés aux poumons et à la gorge pourraient résulter d'une exposition prolongée à l'amiante.

Les tests d'amiante sont essentiels pour déterminer si votre maison ou votre entreprise contient de l'amiante dans l'isolant ou dans d'autres matériaux de construction. Si de l'amiante est trouvé, le matériau affecté doit être éliminé en utilisant l'un des procédés et méthodes d'élimination de l'amiante. Voici quelles sont les techniques modernes pour enlever l’amiante.

Comment détecter l'amiante ?

L'amiante peut se trouver à plusieurs endroits de votre maison ou de votre immeuble commercial. Outre l’âge de votre maison, l’utilisation de certains matériaux peut également indiquer la présence d’amiante.

En règle générale, vous pouvez détecter l'amiante dans les greniers et les murs avec des produits isolants, sur les vieux carreaux de sol en vinyle, dans les enduits texturés, ainsi que sur les murs et les sols près des radiateurs, des cheminées, des réservoirs d'eau chaude et des fournaises.

Si vous avez une toiture en bitume ou un toit ondulé, ceux-ci contiennent souvent de grandes quantités d'amiante. L'isolation des tuyaux, les carreaux de revêtement de sol en vinyle plus anciens et les vieux plafonds peuvent contenir également de l'amiante.

Cependant, la seule façon d’être certain qu’un matériau contient de l’amiante, est par une analyse d’un échantillon en laboratoire.

L’encapsulation de l’amiante

L'amiante qui n'a pas été perturbé peut parfois être encapsulé et scellé plutôt que complètement éliminé. L'encapsulation d'amiante utilise un produit chimique d'étanchéité pour recouvrir l'isolant afin d'arrêter la propagation potentielle des particules nocives dans l’air. Cela peut être un moyen plus rentable de protéger votre propriété. Seul un entrepreneur expérimenté doit effectuer l'encapsulation d'amiante. Les professionnels peuvent fournir des inspections initiales qui garantissent que l'encapsulation peut atteindre les objectifs de sécurité de votre propriété et pour s'assurer que l'amiante n'est pas perturbé pendant les processus d'encapsulation.

Le confinement de l’amiante

Le confinement d'amiante fournit un service similaire à l'encapsulation mais utilise des barrières physiques plutôt qu'un revêtement chimique. Si la zone affectée par l'amiante dans votre maison ou votre entreprise n'a pas été perturbée et que les particules n'ont pas encore été libérées, une barrière peut être construite pour piéger et empêcher la propagation éventuelle de l'amiante. Le contreplaqué, les plaques de plâtre et les feuilles de métal peuvent chacun être utilisés pour créer une barrière efficace de confinement de l'amiante.

La décontamination de l’amiante

La décontamination implique l'élimination complète de tout l'amiante de votre maison ou de votre entreprise. Le processus d'assainissement commence par une inspection complète de la propriété. Lorsque l'amiante est testé, les zones touchées seront déconstruites, puis les matériaux seront complètement assainis. Enfin, la propriété sera entièrement ventilée pour éliminer les particules en suspension dans l'air. L'assainissement de l'amiante dans votre maison ou votre entreprise peut remettre la propriété dans un environnement entièrement fonctionnel et sûr pour vous, vos proches ou vos employés.