Le Domaine de la Tannerie, le nouveau projet domiciliaire à Trois-Pistoles

Imaginez une construction moderne au look rustique respectant les plus récentes normes écoénergétiques. Imaginez des appartements de type 5 et demi, lumineux, conçus pour le 21e siècle et situés au cœur du centre-ville de Trois-Pistoles, l'une des plus belles villes du Bas-Saint-Laurent. Emballant dites-vous ? Avec raison !

Car c'est justement ce que propose le projet Le Domaine de la Tannerie lancé par Les Immeubles Yan Lagacé qui prendra forme sur le terrain du 30, rue Martel. Il se veut l’incarnation même du développement durable, que ce soit par sa conception ou la qualité des matériaux utilisés.

APPARTEMENTS

Le développement de 4 M$, unique dans les Basques, se déclinera en trois phases qui verra à terme et en fonction de la demande la construction de trois immeubles totalisant 18 unités d'habitation de type 5 1/2 dotés de 3 chambres. De plus, chacun des bâtiments offrira deux stationnements par logement, une unité d'entreposage, des bornes électriques, du rangement, des cuisines modernes et une haute économie énergétique.

Comparativement à ce que proposent d’autres complexes immobiliers ailleurs sur le territoire, les logements seront abordables, considérant qu’il s’agit d’appartement haut de gamme. Autre bonne nouvelle, les conceptions seront à aires ouvertes. De plus, Les Immeubles Yan Lagacé verront à la plantation d’arbres et d’arbustes afin d’offrir un environnement vert et sain.

Le Domaine de la Tannerie, parfaitement situé entre les deux grands pôles bas-laurentiens que sont Rimouski et Rivière-du-Loup, s’adresse tant aux familles monoparentales qu’aux ainés qui ne souhaitent plus habiter dans une maison avec toutes les obligations couteuses d’entretiens et de taxes qui viennent avec.

Dans un marché pistolois saturé, ces 18 unités d’habitation viennent combler un criant besoin. «Non seulement le projet se veut une belle réponse aux défis actuels en matière de logements et d’espaces habitables, mais par ricochet il entrainera surement la mise en vente de quelques maisons en plus de libérer certains logements moins haut de gamme», souligne la directrice générale, Marie-Ève Dionne.

TANNERIE

Les bâtiments existants, incluant l'ancienne tannerie, seront donc démolis, faisant place à des habitations de qualité dont la demande se fait sentir à Trois-Pistoles. Mais pas question de renier le passé, le promoteur entend conserver le caractère unique de la tannerie, notamment avec la création d'un espace dédié où se trouvera une affiche éclairée et consacrée à l'histoire de la tannerie.

«Le projet a germé l’an dernier, malgré les incertitudes liées à la pandémie. Les terrains sont rares et nous avions la chance d’en avoir. L’arrivée de néoruraux a contribué à créer un effet de rareté et nous voulions offrir des logements de qualité», conclut Mme Dionne.

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Marie-Ève Dionne au 418-851-1311.