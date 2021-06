Les entreprises de construction dans l’après-pandémie; comment s’adapter

Comme tous les secteurs de notre société, les entreprises de construction ont été affectées par les mesures prises afin de faire ralentir la propagation de la COVID-19. Que ce soit le confinement, le couvre-feu ou bien les mesures de sécurité supplémentaires en milieu de travail, les entrepreneurs doivent être créatifs afin d’assurer la qualité de leurs services tout en suivant les directives du gouvernement.

Dans cet article, vous trouverez quelques conseils afin d’effectuer des changements qui seront bénéfiques pour le futur de votre entreprise.

Une saine communication pour un suivi inégalé

Afin de respecter les mesures de distanciation sociale, de nombreuses entreprises de construction doivent limiter le nombre de personnes présentes sur les chantiers. Les équipes de travail peuvent ainsi être séparées; certains travaillent à domicile tandis que d’autres sont présents sur le site.

En revanche, les entreprises de construction ont comme responsabilité de créer un canal de communication efficace entre tous les acteurs d’un projet. Bien qu’il existe déjà des outils conçus spécialement pour le monde de la construction, de nombreux entrepreneurs généraux optent plutôt pour le développement d’une plateforme en ligne personnalisée à laquelle peuvent être connectés des outils plus généraux. Ils peuvent ainsi regrouper au même endroit leur gestion de projet, de client, d’inventaire et d’employé.

Si vous avez besoin d’une solution de communication rapidement, il est préférable d’intégrer un outil existant. En revanche, si vous avez le temps de créer un outil personnalisé, vous vous rendrez rapidement compte que l’investissement est très avantageux.

Une étroite relation avec les fournisseurs

Même si votre entreprise de construction est la mieux organisée et préparée pour le monde après la pandémie, elle pourrait connaître des difficultés si l’un de vos fournisseurs importants ne peut plus livrer les quantités demandées. Pour éviter de type de problèmes, vous pouvez établir d’étroite collaboration avec vos plus importantes relations d’affaires.

Afin de mettre toutes les chances de votre côté, vous pouvez organiser des appels réguliers avec vos fournisseurs pour discuter des stocks disponibles dans les prochains mois. Vous pourrez ainsi réserver les matériaux dont vous aurez besoin pour ne pas vous faire prendre au dépourvu.

Une gestion plus assidue des entrées et sorties d’argent

Devant les périodes imprévisibles qui nous attendent dans les prochains mois, il est important de porter une attention accrue aux détails des entrées et sorties d’argent de votre entreprise. Certaines dépenses peuvent devenir superflues devant le changement de comportement des clients et des employés. Par exemple, certains budgets publicitaires doivent être repensés afin de rediriger les fonds vers des stratégies de marketing en ligne.

De plus, il est important de jeter un œil sur les dépenses et paiements de chaque projet. En effet, vous devriez être en mesure de facilement évaluer quels projets sont encore rentables et quels projets grugent dans vos économies. Même si vous avez un client depuis plus de 30 ans, la situation actuelle rend impossible la planification du futur.

Pour éviter les mauvaises surprises, assurez-vous d’être bien préparé.