L’entretien d’un foyer extérieur

Le marché des foyers extérieurs est vaste; vous trouverez des structures d’une très grande résistance et d’autres qui requièrent davantage d’entretien pour conserver tout leur éclat. Selon les matériaux choisis, leur qualité et la technique utilisée pour la construction, les conseils vont grandement différer. En revanche, si vous n’êtes pas familier avec les foyers extérieurs, quelques conseils vous aideront certainement à prendre bien soin de votre nouvel achat.

La préparation après l’achat

Lors de la première utilisation d’un foyer extérieur, il est important de respecter les consignes du fabricant, car certaines manipulations doivent normalement être faites pour assurer la sécurité de l’installation. Parfois, les surfaces intérieures sont recouvertes d’un enduit qui doit être brûlé adéquatement avant d’être utilisé en présence de beaucoup de personnes, car il dégage beaucoup de fumée au début.

L’entretien après chaque utilisation

Après chaque utilisation de votre foyer extérieur, il est important de bien retirer toutes les braises restantes si vous ne croyez pas réutiliser votre foyer avant la prochaine pluie. En effet, même si votre foyer est équipé d’un toit, la pluie peut entrer et détremper vos braises. Vous aurez ensuite plus de difficulté à allumer votre feu ou bien à sortir les braises pour monter une nouvelle base.

L’entretien hebdomadaire ou bimensuel

Selon la fréquence d’utilisation de votre foyer, il est recommandé de faire un entretien plus en profondeur chaque semaine ou au moins deux fois par mois durant l’été. Ne vous inquiétez pas, cette tâche n’est normalement pas très longue; il suffit de s’assurer que la bouche d’air n’est pas obstruée et qu’il n’y a pas trop de résidu accumuler sur les parois ou le fond du foyer. Si votre région a subi de fortes pluies, vous pouvez chercher les poches d’accumulation d’eau et les vider pour éviter qu’elles ne nuisent à votre feu. Vous pouvez également vérifier la stabilité de la structure et la rectifier au besoin.

La préparation pour la saison hivernale

Avant l’arrivée de l’hiver, vous devez décider si vous utiliserez votre foyer durant les mois de grandes froideurs. Si vous ne croyez pas allumer votre foyer durant l’hiver, vous devez préparer l’aménagement pour éviter qu’il ne s’abime. Pour y arriver, il est important de retirer tous les éléments qui pourraient tomber ou se déplacer, comme la grille de cuisson, la table de travail ou bien le support à braise.

Ensuite, une toile protectrice peut être attachée solidement autour du foyer pour protéger les surfaces en métal ou en tout autre matériau qui pourrait être égratigné par la glace. Vous pouvez également placer une boîte protectrice si vous craignez que le poids de la neige puisse endommager votre foyer.

Encore une fois, il est important de rappeler que chaque foyer est différent et qu’il est important de suivre les instructions données par le fabricant. Si vous avez des questions relatives à l’entretien de votre foyer extérieur, n’hésitez surtout pas pour communiquer avec le distributeur de votre région ou directement le fabricant. Ils pourront vous donner les justes conseils pour conserver le bon état de votre foyer pour de nombreuses années.