Pour un aménagement paysager à la hauteur de vos attentes

Depuis déjà quelques semaines, les citoyens de la région de Rivière-du-Loup profitent du tout nouveau Centre Jardin RDL. Un lieu de référence où vous attend une équipe dévouée et prête à vous aider à réaliser vos différents projets d’aménagements paysagers.

Situé dans les anciens locaux d’Embellissement Rivière-du-Loup, au 409 rue Témiscouata, le Centre Jardin RDL reste fidèle à ses origines et se présente comme la destination de choix pour combler vos besoins horticoles, quels qu’ils soient.

Motivés et passionnés, le propriétaire Alain Bujold, sa conjointe Janick Massé, leurs enfants et les membres de leur équipe se feront un plaisir de vous accompagner dans la réalisation de vos projets vivants et colorés, des plus simples aux plus complexes.

«Avoir un centre jardin est un rêve que j’avais depuis plusieurs années. C’est un beau défi que sommes heureux de relever», confie Alain Bujold, qui compte plusieurs années d’expérience dans les travaux paysagers en étant également à la barre de l’entreprise Les haies de cèdre Alain Bujold. «C’est une offre complémentaire et une aventure familiale pour nous également», complète-t-il.

OFFRE ET PRODUITS

Au Centre Jardin RDL, vous retrouverez une gamme de produits exceptionnelle, laquelle vous permettra de choisir parmi un inventaire tout aussi grand de fleurs vivaces et annuelles, d’arbres, d’arbustes, de semis et de plantes d’intérieur. C’est aussi l’endroit tout désigné pour mettre la main sur des produits en vrac comme de la terre à gazon ou à jardin, de la pierre bleue ou concassée, ainsi que de l’engrais et du paillis à des prix très compétitifs.

Que ce soit l’aménagement paysager de votre cour arrière en entier, de votre parterre ou de n’importe quel type de jardin, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, sous le même toit, au Centre Jardin RDL. L’entreprise propose d’ailleurs une belle offre d’outils et de produits qui vous aideront à accomplir vos objectifs, ainsi que plusieurs éléments décoratifs pour intégrer à votre décor.

SERVICE CLÉ EN MAIN

Le service à la clientèle est au cœur de l’expérience d’achat au Centre Jardin RDL. Vous êtes à la recherche de conseils et d’astuces pour le jardinage ou l’entretien du terrain? Notre équipe professionnelle, formée d’horticultrices expérimentées, sera à votre écoute.

Le Centre Jardin RDL répond aussi présent si vous préférez lui confier vos idées et travaux. Grâce à plusieurs équipes d’experts, l’entreprise offre un service clé en main d’aménagement paysager et de plates-bandes. Elle propose également l’installation de pavés et la création personnalisée d’aménagements floraux.

Confier ses projets aux professionnels du Centre Jardin RDL, c’est s’assurer d’une paix d’esprit et surtout d’un résultat magnifique à la hauteur de vos attentes.