Ah, la saison hivernale! Bien qu’aimé par plusieurs, l’hiver n’en demeure pas moins le théâtre de froids mordants, de neige abondante et… de chauffage de la demeure. Bien qu’il existe depuis fort longtemps différentes méthodes longuement éprouvées pour réchauffer sa maison, de nouvelles façons moins encombrantes et plus énergétiques font leur entrée sur le marché, comme le mazout. Quelles sont les normes à respecter pour le mazout à usage résidentiel? Quels avantages y a-t-il à opter pour un tel moyen de chauffage? Voyons tout d’abord ce qui définit le mazout.

Le mazout, c’est quoi?

Le mazout est une énergie qui procure de la chaleur et qui est obtenue à partir du raffinage du pétrole brut. Récemment, de nouvelles avancées technologiques ont permis de réduire sa teneur en soufre et en différents éléments nocifs, ce qui en fait un produit plus sain pour l’environnement.

En effet, l’émission de gaz à effet de serre indirecte est moins élevée que les traditionnels systèmes de chauffage (poêles à bois, par exemple), et similaire au gaz naturel. Oui, le mazout est assez sûr pour l’environnement pour que l’on puisse en considérer l’acquisition, en plus de procurer à la demeure divers avantages.

Normes à respecter

Quand on décide d’opter pour le mazout dans sa demeure, il y a quelques lois et normes en vigueur qu’il est essentiel de respecter. En effet, un réservoir de mazout ayant plus de 20 ans doit obligatoirement être changé. La date de fabrication étant inscrite dessus depuis la fin des années 1990, tous les réservoirs n’en détenant pas sont par conséquent prêts à être changés.

Or, il existe différents types de citernes, qui comportent toutes des dates d’expiration différentes. Ainsi, une citerne de calibre d’acier 14 à simple paroi et à sortie bout a une espérance de vie de 15 ans à l’intérieur et de 10 ans à l’extérieur. Une citerne de calibre d’acier 14 à simple paroi et à sortie fond a une durée de vie de 20 ans à l’intérieur et de 15 ans à l’extérieur, identique à une citerne de calibre d’acier 12 à simple paroi et à sortie bout. Les citernes non métalliques à simple et double paroi, quant à elles, ont une durée de vie de 50 ans, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Pour une citerne de mazout vide, la saison estivale est particulièrement propice à l’apparition de corrosion et d’humidité. Pour éviter tout éventuel problème résultant de cette humidité, il est recommandé de remplir sa citerne une fois la chaude saison venue. De plus, il est essentiel de remplacer tout réservoir de mazout ne respectant pas les normes, auquel cas une fuite pourrait en résulter, engendrant de ce fait une vaste et coûteuse opération de décontamination.

Choisir le mazout, une option gagnante!

Avant de choisir un système de chauffage au mazout, il est très important de connaître ses besoins, mais aussi les normes à respecter. Par la suite, contacter un expert en la matière, le fournisseur de mazout, procurera de nombreux avantages, des années durant!