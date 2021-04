Quel est l'âge idéal pour appliquer du Botox ?

Plus les années passent, et plus le désir de bien paraître grandit. Poussé par les plus grandes vedettes du grand et du petit écran, le mouvement d’apparence gagne de l’ampleur auprès de tous. En tête de liste des produits de rajeunissement? Le botox. S’il peut paraître inoffensif aux premiers abords, ce traitement de médecine esthétique ne peut être appliqué à tout âge. Mais qu’est-ce que le botox? Quel est l’âge idéal pour en recevoir? Voyons tout d’abord en quoi consiste la médecine esthétique.

Qu’est-ce qu’une chirurgie esthétique?

C’est une opération qui vise à modifier ou à améliorer une partie du corps qui ne plaît pas à la personne. Les principales parties du corps à subir une chirurgie esthétique sont le visage, avec notamment du botox, les cuisses, les fesses (liposuccion), le ventre, les seins, le nez et les oreilles, entre autres. La chirurgie esthétique vise seulement à améliorer une partie apparente du corps.

L’un des traitements esthétiques les plus courants demeure l’application de botox, qui est en fait une toxine botulique, qui contracte les muscles. Cette contraction aura pour effet de diminuer les rides du visage, tendre le cou et repositionner à leur place ce qui descend (joues, sourcils, etc.).

Quel est l’âge idéal pour en recevoir?

Prisé par les vedettes les plus populaires du petit et du grand écran, le botox est pourtant accessible à tous… enfin, pour toute personne de plus de 35 ans, puisque c’est à cet âge-là qu’une personne commence à avoir des rides sur le visage. Le botox est un moyen de prévention du vieillissement du visage. Ainsi, si l’on attend à 65 ans avant de recevoir sa première injection, peu d’effets en résulteront. L’inverse est aussi vrai, si l’on reçoit un traitement trop jeune, lesdits bienfaits du botox n’auront sans doute pas l’effet escompté.

Lorsque l’on commence un traitement à la toxine botulique, administré par des professionnels en la matière, il faut voir le tout sur le long terme. Ainsi, au fil du temps, le botox pourra être appliqué à plus d’endroits sur le visage, pour notamment réduire considérablement la ride du lion, les rides du front, etc. Pour tout traitement souhaité, il est recommandé de se renseigner auprès d’experts en la matière, qui sauront juger de la situation (et de l’âge) du patient.

Quels sont les avantages du botox?

La principale raison pour laquelle une personne désire un traitement de botox dans son visage, c’est pour améliorer son apparence. De plus, quelqu’un qui n’est pas bien dans sa peau ou qui a une faible estime de lui-même peut, avec une chirurgie esthétique, contribuer à se sentir mieux et retrouver un certain sentiment de jeunesse, causé par l’élimination de rides, entre autres.

Un traitement au botox améliorera certainement l’apparence d’une personne, et, par conséquent, l’image d’elle qui lui est envoyée dans le miroir. En effet, avoir recours à une chirurgie dans une clinique esthétique peut améliorer le quotidien personnel et professionnel de la personne. Pour plus de renseignements, il faut faire appel à une clinique spécialisée en la matière!