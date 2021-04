Travaux d'excavation pour une nouvelle construction : les étapes à suivre

En ce qui concerne la construction d’une maison, il y a beaucoup de travail en coulisse avant de pouvoir faire les premiers pas vers la construction du bâtiment lui-même. L’excavation de fondation est la première activité majeure dans la construction de votre nouvelle maison. La solidité et la durabilité de la fondation dépendra de la qualité des travaux d’excavation qui doivent être réalisés selon les règles de l’art. Pour y arriver, certaines étapes cruciales doivent être respectées. Voici quelles sont les règles à suivre pour les travaux d’excavation d’une nouvelle construction.

La préparation du chantier

Pour éviter les dommages et les accidents potentiels, il faut vérifier avant toute chose la présence d’installations souterraines comme les conduits de gaz, les lignes électriques ainsi que les conduites d’eau.

Afin de préparer le chantier aux travaux d’excavation, il sera ensuite nécessaire de nettoyer celui-ci. Cela demande d’enlever les arbres et arbustes indésirables ainsi que leur souche, de déterrer et retirer les roches. Il ne doit rester aucun débris.

L’analyse du sol

Le sol doit ensuite être testé pour évaluer son intégrité structurelle potentielle afin de s'assurer qu'il sera capable de résister à une force normale suffisamment grande pour supporter la nouvelle construction. On vérifiera également dans quelle mesure le sol absorbe l'eau pour voir la probabilité que la zone soit inondée.

Ensuite, il faudra effectuer une étude géotechnique du site. Tout comme pour le processus d'analyse du sol, il faudra examiner la composition des roches dans la zone ainsi que les conditions des eaux souterraines du site d'excavation. Ceci est très important pour comprendre comment construire une fondation pour les structures qui reposeront sur la surface.

L’installation de balises

On commence à aménager le chantier en marquant le contour de la maison aux dimensions exactes. On installe 4 balises, ou piquets, marquant ainsi les 4 coins du futur bâtiment. Pour assurer un placement précis des marqueurs, on mesure la largeur et la longueur exactes du périmètre. Si les deux mesures diagonales sont parfaitement égales, on est assuré d’avoir 4 angles droits à chaque coin.

L’excavation du chantier

Vient maintenant le temps de creuser la zone à l'intérieur des marqueurs qui ont été implantés. L'excavation sera réalisée en suivant le plan approuvé et le rapport de jalonnement afin de savoir où creuser. La profondeur à laquelle les travailleurs creuseront dépend d'un certain nombre de facteurs, y compris le type de fondation, s'il y aura un vide sanitaire et s'il y aura un sous-sol.

Afin de bien niveler le terrain, il sera important que la quantité de terre soutirée soit proportionnelle à votre plan de construction. La terre doit ensuite être transportée, au fur et à mesure qu’elle est retirée, hors du chantier de construction, pour faciliter la poursuite des travaux.

L'inspection du site d’excavation

À ce stade, l'ingénieur revisitera le site et l'inspectera pour confirmer que les sols dans le trou ouvert correspondent à l'échantillon prélevé dans le journal de forage et qu'il respecte la recommandation du rapport sur les sols.