Est-ce que les thermopompes sont efficaces pendant l’hiver?

Ah, l’hiver! Si elle demeure une saison appréciée pour plusieurs, de par sa fraîcheur quotidienne et son abondante neige, elle est redoutée pour d’autres. En effet, le grand froid hivernal ne fait pas que des heureux, si bien qu’il soit absolument essentiel de disposer d’un système de chauffage dans sa demeure. Ainsi, plusieurs optent pour une thermopompe. Mais est-ce vraiment efficace pendant l’hiver?

C’est quoi une thermopompe?

La thermopompe se définit comme étant un système d’air climatisé l’été et de chauffage l’hiver. Ainsi, qu’elle soit centrale ou murale, c’est une méthode énergétique dont l’utilité est de refroidir ou chauffer une demeure. Lors de la saison froide, la chaleur qui provient de l’extérieur est extraite et envoyée dans la maison. L’été, c’est l’inverse qui se produit, alors que la machine envoie l’air chaud de l’intérieur dehors. L’air climatisé agit par la suite, pour le bien-être de tous les membres de la famille.

Thermopompe et hiver… à quoi ça rime?

Généralement, la thermopompe emplira la maison de chaleur tout l’hiver, si ce n’est de la température extérieure plus clémente. En effet, si les -10 degrés Celcius sont atteints (-20 avec le facteur vent), pour la grande majorité des modèles, la thermopompe ne sera plus assez efficace. Quoique certains modèles plus avancés peuvent désormais atteindre les -13, il faudra donc allier sa force de chauffage à un autre système, tel les plinthes électriques, par exemple, lors des journées plus froides.

Autrement, les thermopompes procurent une confortable chaleur dans chaque pièce dans lesquelles elles sont installées. En fait, pour être plus efficace dans la distribution de chaleur au sein de la maison, il est fort judicieux d’installer une thermopompe dans tous les endroits où cela est nécessaire.

Comment entretenir sa thermopompe pour l’hiver?

Pour que son modèle de thermopompe soit pleinement efficace la saison hivernale venue et étant donné l’investissement que représente l’achat d’une telle machine, il est plus que primordial de l’entretenir de façon régulière. Ainsi, voici quelques conseils et trucs pour que sa thermopompe soit pleinement prête pour affronter l’hiver :

Lors de la saison hivernale, puisque de la glace et de grandes quantités de neige peuvent s’effondrer et s’accumuler sur le boîtier de la thermopompe extérieure, il est nécessaire de la déblayer aussi souvent que possible. Pour encore plus de sûreté, on peut lui construire un petit abri.

Pour profiter de la chaleur tout l’hiver et de la fraîcheur l’été arrivé, il faut remplacer (si nécessaire) ou nettoyer le filtre à air, tout comme les divers conduits et grilles.

Enfin, pour une pleine efficacité l’hiver, il convient de procéder au nettoyage annuel à l’automne. On nettoie toutes les parties, tant intérieures qu’extérieures, de la thermopompe.

Bref, il est important de bien entretenir sa thermopompe, afin que celle-ci puisse durer plus longtemps et être plus performante. Pour obtenir de plus amples renseignements quant à l’achat ou l’entretien d’une thermopompe, il faut contacter les experts en la matière, Entreprises MST. Pour de vraies solutions, on fait appel aux vrais professionnels!