Les plus grands évènements organisés au casino de Montréal

Le casino de Montréal est réputé à travers la planète pour de nombreuses raisons. Si ses tables de jeux en sont bien évidemment la principale raison, d’autres événements majeurs en ont également fait sa renommée. Chaque année, ce sont de nouvelles réceptions, de nouveaux concerts ou d’autres galas attirant un nombre faramineux d’adeptes (en temps normal) qui font la vie et marquent le calendrier de ce casino.

Un casino mythique

Si l’on peut croire qu’un tel casino, dont la renommée est internationale, a vu le jour il y a bien longtemps, nous nous trompons manifestement. Le casino de Montréal n’est que très jeune puisque son ouverture a eu lieu en 1993, seulement un an après que le gouvernement québécois ait donné son approbation pour une construction de cette ampleur. Rapidement, les bases de la création d’un casino à la renommée plus que nationale étaient donc scellées.

Il faut dire que les travaux n'ont, eux, pas été d’une ampleur extraordinaire. En profitant des infrastructures trop peu utilisées et presque laissées pour vide depuis l’exposition universelle de 1967, la création d’un casino à Montréal a permis de raviver l’excitation dans une zone qui commençait à être délaissée. La sublime île Notre-Dame a donc vu les anciens pavillons de la France, issus de l’exposition universelle, être modernisés et transformés pour un projet de grande envergure.

Naturellement, on trouve dans ce casino des tables de jeu à en perdre la vue. Plus de 200 tables de jeu et près de 3000 machines à sous. Rien que ça.

La décoration intérieure refaite à neuf lors des premiers mois d’ouverture - par des artistes – a fait de ce casino un lieu mythique et connu par les joueurs du monde entier. Ce n’est donc pas pour rien que certaines tables de online poker s’en inspirent librement. Grâce aux avancées technologiques et à l’immersion de plus en plus poussée, les joueurs se sentent presque attablés à une table du casino de Montréal, parfois à des milliers de kilomètres de celui-ci.

Toujours à la pointe de l’innovation, le casino compte d’ailleurs lui-même des tables de poker électronique, faisant de ce jeu l’une des principales têtes d’affiche pour accueillir ses clients. Avec l’un des plus grands jeux de Keno de tout le continent et avec le blackjack toujours aussi apprécié, le casino reçoit un nombre important de visiteurs. En 2003, il a même reçu près de 40,000 visiteurs en une journée. Seul le plus grand casino du pays peut se targuer d’une telle réussite.

Mais comme mentionné plus haut, ce lieu tient son prestige également d'événements tenus en marge des traditionnelles tables de jeux. Grâce à des salles et des infrastructures que certains considèrent comme démesurées, le casino propose des évènements en tout genre.

Le nouvel an

La grande salle de réception du casino voit à chaque Saint-Sylvestre l’organisation d’une fête géante pour célébrer l’arrivée de la nouvelle année.

Avec un buffet géant, des convives par milliers et différents spectacles allant du cabaret aux concerts, l’amusement fait partie indéniable de cette soirée.

Longtemps, ce genre de soirée a trouvé un grand public réticent mais les plus habitués ont longtemps été les plus réfractaires et personne ne vous l’expliquera mieux qu’eux : l’essayer, c’est l’adopter.

Les festivités commencent généralement aux alentours de 16h mais n’ont malheureusement pas eu lieu en cette année 2021, pour des raisons sanitaires qui vous sembleront évidentes.

Mardi gras

Chaque année, les déguisements sont à la fête lors du mardi gras organisé au sein du casino québécois. Ne perdez pas de vue qu’il s’agit en plus de toute autre chose, d’une soirée de bienfaisance. L’utile est allié à l’agréable puisque l’événement accueillant chaque année la crème de la crème des personnalités de Montréal, dans un seul et véritable but.

En effet, les fonds sont amassés pour une association précise chaque année. Les convives y vont de leur donation et le casino a également pour habitude de reverser une grande partie des gains de la soirée à cette même organisation. En 2017 par exemple, les profits amassés étaient redistribués en grande partie à Moisson Montréal, association permettant à de nombreuses personnes en difficulté financière de manger à leur faim. Alors amusement oui, mais amusement philanthrope !

Les concerts

Avec différentes salles aux capacités d’accueil variées, le casino de Montréal organise chaque année concerts, cabarets et spectacles. En temps normal, aucune soirée de l’année est laissée vide dans le calendrier. Et c’est donc tout naturellement que de nombreuses stars et références du monde du spectacle sont passées par le casino pour la tenue d’un show ou d’un concert.

Parmi ces stars, l’une des plus grandes fiertés du Canada tout entier y a souvent élu domicile. Céline Dion est une habituée des salles du casino puisqu’elle y a fréquemment donné plusieurs concerts, offrant des souvenirs inoubliables à ses fans venus la voir performer.

Vous l’aurez compris, la liste des programmes du casino de Montréal est longue comme le bras et il y a toujours moyen de s’y divertir. En jouant ou non !