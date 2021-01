L’impact du COVID-19 sur la culture et le sport au Canada

Le Canada et la province du Québec n’ont pas échappé à ce que tout le reste de la planète a également subi. L’impact de la pandémie de coronavirus a chamboulé de nombreux domaines dont celui du sport, de la culture et du jeu. Toutefois, l’impact s’est parfois montré positif pour certaines industries.

L’univers du jeu

Bien que les casinos aient eu à fermer leurs portes provisoirement et malheureusement définitivement pour certaines salles indépendantes qui ne pourront faire face aux problèmes économiques, d’autres sociétés de ce secteur ont connu une recrudescence du nombre de leurs clients. Avec une présence exclusive en ligne, certaines sociétés ont pu continuer d’attirer les passionnés et s’adapter à leurs demandes. Le casino en ligne JackpotCity met l’expérience du joueur au cœur de ses plateformes, ce qui permet à ce genre de sites de s’attirer une sympathie immense. L’absence total de contact avec les autres a, en temps de pandémie, naturellement facilité cette émergence.

Concernant le secteur du jeu vidéo, les maisons de production se sont également frottées les mains. Avec des joueurs bien plus souvent à la maison et devant leurs consoles de jeu, la sortie de certains opus s’est muée en grande réussite, parfois historique. Ce fut notamment le cas pour la série phare d’Ubisoft, avec le nouveau Assassin’s Creed.

Le sport s’est adapté

À l’arrêt complet en cours de saison, les ligues amateurs mais également professionnelles ont su s’adapter pour une reprise adaptée. En NHL et NBA, deux des ligues les plus puissantes au monde et bien connues des Canadiens, les saisons se sont terminées sous le forme de bulles où les équipes ont pu se disputer les trophées de la Coupe Stanley et celui de Larry O’Brien. Avec les victoires du Tamba Bay Lightning en hockey et celle des LA Lakers en NBA, ce sont deux équipes fortes des saisons jusque-là disputées normalement qui ont réussi à décrocher les titres suprêmes.

À l’heure actuelle, ces deux ligues discutent encore des modalités de reprise, qui dépendront naturellement de l’évolution de la pandémie actuelle.

La musique entre deux notes

Les groupes et musiciens ont vu dès le début de la pandémie, les évènements, festivals et concerts prévus être annulés, un à un. Si la plupart ont pu être reportés à des dates ultérieures, d’autres ont tout simplement dû être annulés définitivement. Les sorties d’album n’ont pas été chamboulées et les maisons de disque ainsi que les artistes ont fort heureusement, pu garder un semblant d’habitude à ce sujet.

Comme tous, les acteurs de ce domaine ont profité des avancées technologiques pour continuer d’échanger avec leurs fans en ligne, en organisant parfois des concerts devant leur webcam. À coup sûr, des concerts dont ils se souviendront toute leur vie.