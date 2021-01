Rénovation salle de bains : idées modernes carrelage et faïences

Le design de salles de bain est si important que les propriétaires sont fortement encouragés de les rénover avant de vendre leur maison, et les promoteurs concentrent leurs efforts de conception et de rénovation sur cette pièce. Une salle de bain désuète peut rebuter les acheteurs potentiels, tandis qu’une salle de bain moderne et élégant créera de l’enthousiasme.

Le moyen le plus simple d’améliorer l’esthétique de votre salle de bain est de changer le carrelage. Cependant, devant le choix quasi infini d’options, il peut être difficile de décider pour une ou l’autre. Afin de vous aider dans votre recherche, voici quelques idées modernes de carrelage et faïences.

Le carrelage d’inspiration portugaise

Les carreaux portugais sont des carreaux décoratifs populaires pour les salles de bains modernes avec leurs détails délicats qui créent une ambiance attrayante. Elles apportent l’accent parfait aux couleurs neutres des salles de bain modernes, surtout lorsqu’installées en mosaïque et choisies dans des couleurs vives et contrastantes.

Le carrelage hexagonal de couleurs variées

L'utilisation de carreaux hexagonaux de couleurs variées permet de définir facilement certaines zones de la pièce et d’apporter une touche originale. Par exemple, les carreaux hexagonaux de marbre blanc auront fière allure sur les murs en les combinant à des carreaux verts de mer au sol.

Au lieu d'avoir une transition en ligne droite ou d'installer des carreaux d’une autre couleur pour les séparer, les carreaux verts sont installés dans une finition échelonnée, offrant une transition fluide.

Les carreaux d’ardoise

Les teintes de gris sont toujours associées à la simplicité et à l'élégance. C'est pourquoi les maisons modernes ont tendance à être peinturées dans différents tons de gris, y compris la salle de bain. Pour cette raison, il sera intéressant d’opter pour l’ardoise.

L'ardoise est élégante et intemporelle. La beauté discrète des textures de carreaux d'ardoise suffit à habiller une salle de bain. Sur les planchers comme sur les murs, le carrelage apportera une touche moderne à toute salle de bain.

Les tuiles de marbre à motif écailles de poisson

La tuile de marbre à motif écailles de poisson est moderne, accrocheuse et élégante. Elle aura un effet chic utilisée sur un seul mur accent dans la salle de bain, ou dans la douche.

Les tuiles de métro colorées

La tuile de style « métro » blanche est un classique incontournable, autant dans les cuisines que dans les salles de bain. Pour une touche de modernité et d’originalité, choisissez-la d’une couleur vive et contrastante, comme le bleu cobalt.

Les tuiles à motif chevron

Le motif de carreaux à chevrons crée un look chic, minimaliste et élégant dans les designs de salle de bains modernes. Choisissez ces carreaux en format surdimensionné, de couleur blanche et posez-les dans une salle de bain blanche pour une apparence ultra moderne et classique à la fois.

Des carreaux muraux ondulés 3D

Pour un mur accent original et chic, installez des carreaux ondulés à effet 3D qui apporteront une touche de luxe à votre salle de bain.