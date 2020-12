Manoir Héritage de Trois-Pistoles: là où il fait bon vivre… et en toute sécurité!

Gestion RPA, propriétaire du Manoir Héritage de Trois-Pistoles, annonce des investissements de plus d’un demi-million de dollars pour faire de l’ancienne Villa des Basques une résidence pour aînés des plus modernes, sans contredit un milieu de vie agréable et sécuritaire.

« Il est essentiel, pour nous, d’améliorer la sécurité de la résidence et de maintenir d’excellents services aux aînés, afin qu’ils puissent demeurer dans leur milieu de vie de la MRC des Basques », a mentionné Éric Duchesne, président de Gestion RPA. « Notre vision consiste à développer des résidences pour aînés où l’on retrouve un répertoire diversifié de services de santé et d’encadrement adaptés au vieillissement de la population », a ajouté M. Duchesne.

Les 30 années d’expertise de Gestion RPA, principalement dans les régions, s’avèrent un gage de qualité au niveau de la gestion et l’opération de résidences pour aînés. « Notre objectif est d’accompagner les gens le plus longtemps possible au Manoir Héritage. La MRC des Basques est une région davantage marquée par le vieillissement de sa population, c’est important pour nous d’offrir aux aînés une alternative de premier plan en hébergement », a indiqué M. Duchesne.

EN HARMONIE AVEC LE MILIEU

Soucieux de s’intégrer avec le milieu, Gestion RPA a, dès son arrivée, rencontré l’ensemble des acteurs du milieu, à savoir la Ville de Trois-Pistoles, la MRC, le CLD, la SADC, le service d’incendie, le Centre local d’emploi et le CISSS. En effet, dès le 17 juin, une rencontre réunissant tous les acteurs principaux de ces organisations a eu lieu, et Gestion RPA a mis rapidement la table avec ceux-ci, en faisant part de ses intentions, et de sa volonté de travailler en harmonie et dans le respect des gens des Basques.

Cette volonté d’implication s’est matérialisée par la suite par de nombreux contacts et une collaboration très soutenue avec chacun des organismes présents. De plus, les dirigeants de Gestion RPA veulent aussi contribuer à l’économie locale, et font des efforts constants afin de favoriser l’achat local.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DES AINÉS

L’acquisition de la résidence privée par Gestion RPA a officiellement été confirmée le 8 septembre dernier. Ses gestionnaires étaient cependant déjà au travail quelques semaines auparavant pour apporter des changements nécessaires, le tout en collaboration avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

« Nous avons augmenté la qualité des services, notamment par l’implantation d’un nouveau système informatisé en gestion des soins RPA360 reconnu à travers le Québec dans le milieu des résidences privées pour ainés. Nous collaborons avec UDATA Technologies pour améliorer constamment nos systèmes de gestion. Chaque activité d’assistance à la clientèle posée par un employé est maintenant enregistrée, cela nous permet de s’assurer de la qualité et du moment auquel une personne reçoit son bain, à quelle heure lui ont été donnés ses médicaments par exemple », a expliqué Éric Duchesne.

Le président de Gestion RPA a donné un autre exemple de l’impact très favorable de la technologie en soutien au personnel du Manoir Héritage pour s’assurer du bien-être des résidents. « Le taux de glycémie d’une personne diabétique est automatiquement enregistré par le personnel dans RPA360 sur les tablettes électroniques, ces données sont primordiales pour sa santé et accessibles par les professionnels du réseau de la santé en temps réel pour assurer un meilleur suivi. Au niveau de la médication des résidents, le Manoir Héritage propose des solutions avant-gardistes afin de réduire tous les risques d’erreur. La confirmation de la médication s’effectue directement via le logiciel XpillPro de la pharmacie, le dossier est maintenu à jour par des professionnels de la santé, tout y est inscrit, la prescription, la posologie, l’heure à laquelle le médicament doit être donné, etc. De plus notre équipe bénéficie d’un lien direct avec le pharmacien, tout changement est connu sans délai par notre équipe de soins », a noté le gestionnaire.

UNE AILE PROTHÉTIQUE

Le Manoir Héritage ouvrira bientôt un aile prothétique offrant un milieu de vie adapté aux besoins de la clientèle souffrant de la maladie d’Alzheimer et d’autres types de pertes cognitives où la sécurité et les soins sont adaptés à leur condition.

Cette unité prothétique permettra d’assurer la sécurité et l’encadrement pour les ainés qui sont à risques d’errance ou de fugues. Une salle à manger ainsi qu’une salle de détente seront aménagées directement dans l’unité prothétique afin d’offrir un milieu de vie adapté aux besoins des ainés aux prises avec des pertes cognitives. Les résidents pourront bénéficier d’un bain thérapeutique dans une salle de bain adaptée spécialement et conçue pour favoriser une ambiance calme de relaxation et de détente.

LA PRÉVENTION DES INFECTIONS

La prévention des infections est au cœur des préoccupations de l’équipe du Manoir Héritage. Avec la pandémie qui sévit au niveau mondial, les gestionnaires n’hésitent pas à mettre de l’avant une application rigoureuse des normes en matière de prévention des infections avec la collaboration du milieu.

Plusieurs améliorations ont été mises en place pour accroitre la sécurité des résidents allant de la présence d’une personne dédiée à la sensibilisation de la clientèle et des visiteurs, la tenue des registres, la prise de température, la désinfection régulière des « endroits chauds », une application rigoureuse du port du masque et de la désinfection tant par le personnel que les résidents et toutes personnes ayant accès au Manoir Héritage.

Une infirmière s’est jointe à l’équipe, Rachel Labelle, issue du réseau de la santé. Elle a une expérience considérable auprès des aînés ainsi qu’au niveau de la prévention des infections, elle assure un rôle primordial au sein de l’équipe. On y retrouve également l’utilisation de technologie avant-gardiste pour la prise automatisée des températures et la détection du port du masque.

UN MILIEU DE VIE DE GRANDE QUALITÉ

Outre ces améliorations qui se veulent très rassurantes pour les résidents et leurs familles, d’autres changements ont été apportés pour un meilleur confort, notamment dans les espaces de vie commune. « Des changements physiques qui ont toute leur importance, entre autres de l’ameublement plus fonctionnel et au gout du jour. Le bâtiment avait besoin d’être rafraichi et mis à niveau et le Manoir Héritage d’un nouveau souffle », a souligné le président de Gestion RPA.

Une partie des investissements annoncés est réservée et dédiée spécifiquement à la mise à niveau des systèmes d’alarmes et de détection des incendies afin de s’assurer du respect et de l’application des normes les plus rigoureuses en matière de prévention des incendies.

Les gens de la MRC des Basques et nos ainés retrouveront au Manoir Héritage un accueil chaleureux, une équipe professionnelle de 25 employés dévoués, des amis et surtout une joie de vivre dans un milieu stimulant et sécuritaire. Le Manoir Héritage peut héberger jusqu’à 85 personnes autonomes ou semi-autonomes.