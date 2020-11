Le Caf Saint-Jean, un incontournable

Ouverte depuis maintenant deux mois, la micro-boulangerie Le Caf Saint-Jean est l’endroit tout désigné pour siroter un bon café, déguster une pâtisserie moelleuse et prendre une pause, en plein cœur du village de Saint-Jean-de-Dieu. Dans une ambiance chaleureuse et décontractée, la propriétaire Nancy Gagné se fera un plaisir de vous accueillir et de vous présenter sa grande variété de pains, de sandwichs, de viennoiseries et de petites douceurs fraichement préparées.

«Le premier commentaire que la plupart des gens me font en entrant, c’est qu’on dirait qu’en passant la porte, on quitte Saint-Jean-de-Dieu et qu’on se retrouve dans le Vieux-Québec», affirme Nancy Gagné.

Depuis une vingtaine d’années, la boulangère autodidacte a suivi une multitude de formations afin d’apprendre à faire son propre pain, des pâtisseries, des pâtés et toutes sortes de mets préparés qu’elle offre maintenant au Caf Saint-Jean. Avant de se lancer dans cette aventure, Nancy Gagné a géré un salon de coiffure à Sainte-Julie pendant 20 ans. Elle s’est installée à Saint-Jean-de-Dieu en 2012.

«J’ai eu l’idée d’ouvrir un commerce ici il y a cinq ans. Ça me trottait dans la tête et le concept d’un café m’intéressait beaucoup. Depuis environ un an et demi, j’ai commencé à accumuler du matériel et des meubles pour me préparer à l’ouverture», explique Nancy Gagné.

Tous les lundis, elle prend les commandes pour la semaine et propose de nouveaux produits pour emporter, prêts le vendredi... et ils se vendent comme des petits pains chauds. Dernièrement, elle proposait des pizzas maison et des pâtés au poulet. Une bonne solution afin de faire baisser la pression de la préparation des repas, tout en encourageant l’achat local. Tous les mercredis, le Caf Saint-Jean annonce son menu de la semaine, soit les variétés de sandwichs, pains et muffins disponibles.

«Je propose de nouveaux pains et de nouvelles saveurs à chaque fois pour garder l’intérêt des consommateurs et créer une rareté. Certains classiques sont toujours disponibles, comme le pain de ménage, les croissants et les chocolatines. J’utilise beaucoup les réseaux sociaux pour prendre les commandes et susciter la curiosité chez les internautes». À noter que Nancy Gagné prépare aussi des gâteaux de fête personnalisés à la crème au beurre.

Il faut dire que le Caf Saint-Jean est avantageusement situé dans un local ayant pignon sur la rue Principale Nord, un axe qui mène aussi vers Saint-Cyprien. Tant les travailleurs que les automobilistes de passage, les résidents et les curieux s’y arrêtent pour découvrir l’éventail des saveurs présentées dans les étalages.

Encourager un service de proximité, un commerce local, siroter un bon café et déguster un croissant feuilleté craquant, tout cela est possible à une seule adresse, au Caf Saint-Jean de Saint-Jean-de-Dieu.