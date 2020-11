Médecine sportive et l'importance de l'hydratation

Que vous soyez un athlète d’élite ou que vous fassiez simplement du sport pour les loisirs, il est important de rester hydraté. Une bonne hydratation signifie obtenir la bonne quantité d'eau avant, pendant et après l'exercice.

L'eau régule la température de votre corps et lubrifie vos articulations. Elle aide à transporter les nutriments pour vous donner de l'énergie et vous garder en bonne santé. Si vous n’êtes pas hydraté, votre corps ne peut pas fonctionner à son plus haut niveau. Vous pouvez vous sentir fatigué, avoir des crampes musculaires, des étourdissements ou d'autres symptômes graves, et ainsi augmenter les risques de blessure.

Les effets de la déshydratation

La déshydratation survient lorsque vous perdez plus de liquide que vous n'en buvez. Lorsque votre corps n’a pas assez d’eau, il ne peut pas fonctionner correctement. La déshydratation peut aller de légère à sévère. Les symptômes de déshydratation peuvent inclure les suivants:

- Vertiges ou sensation de tête légère.

- Nausées ou vomissements.

- Crampes musculaires.

- Bouche sèche.

- Manque de transpiration.

- Battements de cœur forts et rapides.

Les symptômes d'une déshydratation sévère peuvent inclure une confusion mentale, une faiblesse et une perte de conscience. Vous devez immédiatement obtenir des soins médicaux d'urgence si vous présentez l'un de ces symptômes.

Combien d'eau dois-je boire pendant l’entrainement ?

Il n'y a pas de règles précises sur la quantité d'eau à boire pendant l'exercice, car tout le monde a des besoins et un métabolisme différents. Vous devez tenir compte de certains facteurs tels que votre taux de transpiration, la chaleur et l'humidité de votre environnement, ainsi que la durée et l'intensité de vos exercices.

Cependant, des experts suggèrent ces directives pour assurer une hydratation adéquate :

- Boire 17 à 20 onces d'eau 2 à 3 heures avant de commencer l’entrainement.

- Boire 8 onces d'eau 20 à 30 minutes pendant votre échauffement.

- Boire 7 à 10 onces d'eau toutes les 10 à 20 minutes pendant l'exercice.

- Boire 8 onces d'eau pas plus de 30 minutes après avoir terminé l’entrainement.

Qu’en est-il des boissons pour sportifs ?

Pour la plupart des gens, l'eau suffit pour rester hydraté. Cependant, si vous faites de l'exercice à haute intensité pendant plus d'une heure, une boisson pour sportifs peut être utile. Les calories, le potassium et les autres nutriments contenus dans les boissons pour sportifs peuvent fournir de l'énergie et des électrolytes pour vous aider à performer plus longtemps.

Cependant, il faut choisir judicieusement sa boisson pour sportifs. Elles sont souvent riches en calories provenant du sucre ajouté et peuvent contenir des niveaux élevés de sodium. Vérifiez également la taille de la portion. Une bouteille peut contenir plusieurs portions.

En outre, certaines boissons pour sportifs contiennent de la caféine. Si vous consommez une boisson pour sportifs qui contient de la caféine, veillez à ne pas ajouter trop de caféine à votre alimentation. La caféine peut avoir un effet diurétique sur votre corps, et vous devrez uriner plus souvent.