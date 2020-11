Quelles marques de pneus écologiques choisir ?

Avec les moteurs électriques et les sources de carburant alternatives qui gagnent en popularité, la vague écologique a complètement renversé l'industrie automobile. Mais le moteur n'est qu'une partie de la voiture. Un composant majeur qui doit être remplacé est le pneu.

Au cours des dernières années, les fabricants de pneus ont fait d'énormes progrès dans la conception de pneus écologiques pour répondre à la demande des consommateurs de produits qui utilisent des matériaux verts. De plus, plusieurs fabricants de pneus ont développé des technologies respectueuses de l'environnement qui peuvent réduire les émissions de carbone.

Si vous avez à cœur l’environnement et que vous devez faire un choix de pneus écologiques, cet article est pour vous.

Qu’est-ce qui rend un pneu écologique ?

Les ingrédients utilisés dans le mélange de caoutchouc d’un pneu dit « vert » comprendront des produits plus naturels ou recyclés et parfois aussi des huiles non aromatiques. Les matières premières utilisées dans la fabrication des pneus, dont le caoutchouc synthétique et le noir de carbone, ont été choisies comme cibles principales à remplacer afin de préserver l’environnement.

Par exemple, Bridgestone a réussi à créer du caoutchouc synthétique en utilisant des matériaux d'origine végétale plutôt que les produits pétroliers habituels. D'autres entreprises expérimentent également la production de caoutchouc synthétique à base de biomasse (matière végétale ou déchets agricoles).

Les pneus écologiques peuvent aussi à offrir des économies à la pompe, car ils sont conçus pour réduire la résistance au roulement. La résistance au roulement est l'énergie qu'un pneu consomme lorsqu'il roule sous une charge. Plus la résistance au roulement est faible, moins il faut d'énergie pour déplacer votre voiture sur la route. Cela se traduit par une meilleure consommation d'essence et une réduction des émissions de CO2 dans l'environnement.

De plus, de nombreux pneus écologiques offrent une durabilité prolongée de la bande de roulement, ce qui vous permet de rouler plus longtemps avec un même ensemble de pneus. Lorsque les pneus durent plus longtemps, moins d'huile et d'énergie sont nécessaires pour produire de nouveaux pneus.

Quelles marques de pneus écologiques choisir ?

Plusieurs grandes marques de pneus ont des options écologiques, dont celles-ci :

- Michelin X LT A/S : ces pneus fabriqués par Michelin offrent une faible résistance au roulement et une meilleure efficacité énergétique, réduisant ainsi les émissions nocives.

- Bridgestone Ecopia : la compagnie Bridgestone a développé elle aussi un pneu qui offre une faible résistance au roulement.

- Hankook : ce fabricant de pneus a développé la technologie « Kontrol » afin de créer des pneus censés durer plus longtemps que leurs homologues standards.

- Goodyear Assurance Fuel Max : ces pneus de la compagnie Goodyear ont été conçus pour économiser une quantité importante de carburant pendant la durée de vie normale des pneus.

Un pneu écologique développé au Québec

Techno Pneu est une entreprise québécoise qui se spécialise dans le remoulage de pneus, une technique de recyclage des vieux pneus. Leur produit, le pneu « Écolo Techno », est un pneu entièrement remis à neuf. Leur gamme comprend des pneus d’hiver et d’été, pour différents types de véhicules.