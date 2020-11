Comment budgéter de nouvelles portes et fenêtres à Montréal

Peu importe le style ou l’âge de votre maison, l’achat de nouvelles portes et fenêtres ajoutera énormément de valeur à votre demeure. En plus d’améliorer l’esthétisme de la propriété, cet investissement permet d’améliorer la luminosité de l’habitation ainsi que son efficacité énergétique.

Le coût des portes et fenêtres à Montréal sera influencé par le type d’installation, le style, les matériaux choisis et le nombre de portes et fenêtres de la demeure. En général, les entrepreneurs qui posent et vendent des portes et fenêtres vont demander à leurs clients de payer la moitié du projet avant le début des travaux et le reste à la fin du contrat.

Au moment de choisir des portes et fenêtres, il faut faire attention, car l’option la moins dispendieuse au départ peut entraîner des coûts plus élevés de maintenance et d’entretien sur le long terme. Avant d’investir, il est important de s’informer sur les différentes options disponibles et de discuter longtemps avec les différents entrepreneurs de la région.

Le prix des portes et fenêtres à Montréal

Dans la grande région métropolitaine de Montréal, le prix des portes et fenêtres est assez similaire à celui du reste de la province. En revanche, le prix peut fluctuer en fonction du nombre de fenêtres installées et des portes choisies. En général, voici les prix affichés par les entrepreneurs de Montréal :

Pose de plus de 10 fenêtres : entre 800 $ et 1500 $

Pose de 6 à 10 fenêtres : augmentation du prix de 8 % à 10 %

Pose de moins de 5 fenêtres : augmentation du prix de 15 % à 20 %

Pour économiser un maximum d’argent, il est préférable de changer en même temps toutes les fenêtres d’une maison. Même si le montant est plus élevé, il vous évite de payer davantage en changeant que quelques fenêtres tous les cinq ans.

Le type et le style de portes et fenêtres

Selon le fabricant des portes et fenêtres que vous achèterez, les prix peuvent beaucoup varier entre les différents modèles proposés ainsi que leurs dimensions. Par exemple, une baie vitrée fabriquée dans un matériau de qualité supérieure sera considérablement plus dispendieuse qu’une fenêtre régulière pour une chambre à coucher. La fabrication des baies vitrées et des portes-fenêtres est considérablement plus longue et plus complexe, ce qui explique les coûts beaucoup plus élevés. De plus, l’installation de telles structures demande une expertise plus poussée, ce qui fait également augmenter le prix du projet.

La garantie

La majorité des fabricants de portes et fenêtres offrent des garanties très avantageuses. Selon les matériaux choisis, elles peuvent s’étendre entre 25 et 50 ans. Cependant, le fabricant peut refuser de vous accorder votre garantie si les portes et fenêtres n’ont pas été installées par une entreprise professionnelle.

De plus, les installateurs proposent normalement une garantie sur leur installation. Pour obtenir plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas pour communiquer avec une entreprise de votre région.