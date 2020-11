La fabrication des comptoirs de quartz

Contrairement au marbre et au granit, les dalles de quartz ne sont pas extraites directement de la carrière, mais plutôt créées et fabriquées en usine. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les comptoirs de quartz, prenez le temps de découvrir leurs nombreuses qualités et vous tomberez certainement en amour avec cette pierre d’ingénierie.

Avant de parler de la fabrication des dalles de quartz, il est important de parler des deux fabricants les plus populaires : Cambria et Caesarstone.

Le quartz de Cambria est une pierre naturelle qui est utilisée depuis très longtemps pour fabriquer différents éléments d’une propriété. Le Cambria est l’un des matériaux les plus solides sur la planète et il est largement aimé pour sa dureté et sa résistance.

Le quartz de Caesarstone est une autre pierre grandement utilisée dans les édifices résidentiels et commerciaux. Ce quartz conserve son éclat et sa résistance durant de nombreuses années. Cette caractéristique en fait un choix idéal pour les propriétaires qui désirent acheter un comptoir qui fera augmenter la valeur de leur propriété.

Qu’est-ce qu’une pierre d’ingénierie?

Les pierres d’ingénierie, comme le quartz, sont fabriquées à partir d’un mélange de différents matériaux et d’une résine liante. Le tout est ensuite compacté à l’aide d’une presse. Dans le cas des comptoirs en quartz, le mélange se compose normalement de fragments de pierres naturelles comme le quartz, le marbre ou le granit et de déchets industriels recyclés comme de la porcelaine, du verre, du miroir et de la céramique. Avant de combiner tous les éléments, les matériaux sont broyés pour obtenir des grains de la grosseur souhaitée en fonction du style et des textures désirées.

Ensuite, les matériaux broyés sont mélangés avec une résine et des pigments de couleur pour obtenir la finition idéale. Le mélange liquide est alors placé dans un moule et cuit au four. Lorsqu’il sort du four, le moule est placé sous une presse pour retirer toutes les bulles d’air et raffermir la surface de la dalle.

Ce mélange de matériaux recyclés et de résine permet de créer des plans de travail uniformes, étanches et non poreux. Cette caractéristique rend les comptoirs en quartz très facile à nettoyer et à entretenir.

La transformation de la dalle au comptoir

Lorsque les dalles sortent de l’usine, elles possèdent une forme très générale qui doit être raffinée pour fabriquer des comptoirs. Cette tâche est normalement la responsabilité de l’entreprise locale que vous engagerez.

Lorsque vous aurez choisi votre modèle de quartz, les professionnels de la pierre naturelle se déplaceront à votre domicile pour prendre des mesures précises de votre cuisine et déterminer exactement les dimensions de votre futur comptoir. Ils découperont ensuite votre comptoir et reviendront pour le poser solidement.

L’installation d’un comptoir en quartz devrait toujours être effectuée par une équipe de professionnelle, car la lourdeur du matériau demande un soutien renforcé. De plus, une pose inadéquate peut entraîner des infiltrations d’eau et des fissures.