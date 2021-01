Texte commandité

Plus l’on vieillit et plus divers problèmes de santé font leur apparition, c’est inévitable. En effet, tous les organes et parties du corps peuvent être touchés gravement ou considérablement affaiblis avec l’âge. Il en va de même pour l’ossature et cartilages, qui sont en proie à l’inflammation et à l’arthrose, et qui peuvent être soulagés grâce à un kinésithérapeute. Mais peut-on en guérir? Quels sont les soins pour l’arthrose qui sont disponibles? Voyons tout d’abord en quoi consiste cette douloureuse maladie.

Qu’est-ce que l’arthrose?

L’arthrose est une maladie touchant les articulations, qui découle de l’incapacité du corps à réparer les tissus articulaires endommagés. Elle résulte en l’apparition de douleurs aux articulations, à de l’enflure et de la raideur. De plus, c’est une maladie dégénérative qui, si une personne atteinte ne fait pas attention, empirera plus rapidement. Bien que l’arthrose affecte davantage les personnes plus âgées, nombre de plus jeunes adultes en souffrent. Or, bien que l’on ne puisse pas réellement en guérir, il est possible d’avoir recours à des soins pour pouvoir mieux supporter cette maladie articulaire.

Quelques soins pour soigner l’arthrose

Il n’existe aucun traitement permettant de guérir complètement de l’arthrose. Cependant, il est possible de recourir aux services d’experts en douleurs articulaires et en divers traitements, afin que la douleur ne soit pas signe de fatalité. En voici quelques-uns :

Lorsque, à cause de l’arthrose, certaines parties du corps sont limitées de mouvement, il est possible de contacter un kinésithérapeute . Celui-ci effectuera divers mouvements thérapeutiques sur la région douloureuse afin de calmer l’inflammation et de permettre à ladite région touchée par l’arthrose de retrouver une certaine capacité motrice. Bien entendu, le kinésithérapeute , avant d’effectuer toute pratique soulageant la douleur, fera un examen approfondi de la posture de son client et réalisera un bilan articulaire, pour trouver le soin le plus adapté.

Que l’on souffre d’arthrose au quotidien ou ponctuellement, il est possible de prendre des médicaments permettant de mieux tolérer la douleur et d’ainsi réduire l’inflammation. Les traitements médicamenteux les plus courants sont la prise d’antalgiques simples et d’anti-inflammatoires non-stéroïdiens, pour soulager la douleur. Pour soigner l’arthrose, il est possible de demander des anti-arthrosiques symptomatiques à action lente. Aussi, parmi la vaste offre de soins pour l’arthrose, il est désormais possible d’injecter une forme médicamenteuse de soins. Bien sûr, avant de commencer une prise de médicaments, il faut consulter un professionnel de la santé!

Pendant les périodes où l’arthrose est plus douloureuse, il faut se mettre au repos et réduire ses activités. Autrement, il est plus que recommandé de bouger régulièrement et d’améliorer son hygiène de vie. Vivre quotidiennement avec l’arthrose entraîne indubitablement de la difficulté à marcher et à effectuer certaines tâches paraissant pourtant banales. Ainsi, une canne, une orthèse ou tout autre matériel thérapeutique peut devenir nécessaire. Il ne faut pas hésiter à les utiliser.

Certaines maladies sont incurables, alors il est essentiel de chercher des alternatives, des soins permettant d’améliorer son état. Il en va de même avec l’arthrose, qui peut être grandement soulagée à l’aide d’un kinésithérapeute, de médicaments et d’une bonne hygiène de vie.