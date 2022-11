Meredith vous propose un voyage autour du monde

Depuis quelques mois Meredith Beaulieu-Gagnon est propriétaire d'une des plus exotiques boutiques de la région. Une visite chez Levant foo c'est comme un voyage autour du monde avec des produits et vêtements importés d'Asie et Afrique.

La clientèle y retrouve l’encens, les bouddhas, les bols tibétains, les thés, les bijoux et les pierres semi-précieuses, vêtements, meubles et art décoratif, tous des classiques qui ont fait la renommée de Levant Foo depuis une trentaine d'années. À l'approche des fêtes et des échanges de cadeaux ou pour vous créer une décoration chaleureuse, en toutes occasions, faites preuve d'originalité.

Pour un avant-goût et être au fait des nouveautés, cliquez j'aime sur la page facebook.

Nouvelle adresse :

126A, rue Lafontaine, Rivière-du-Loup.

Téléphone : 418-867-2434

courriel : [email protected]

facebook : https://www.facebook.com/levantfoo.rdl