Venez vivre Noël aux Petits Bonheurs de Marguerite de saint-Alexandre. En plus d’une ambiance des fêtes des plus chaleureuse, vous y retrouverez leur boutique de Noël, une tonne d’idées cadeaux, vêtements et bijoux, fleurs et pleins de petits bonheurs à moins de 20$.

Sonia Laplante et son équipe vous donnent rendez-vous dans un lieu magique, enchanteur. N’hésitez pas à jeter un oeil sur leur site Internet bonheursdemarguerite.com ou mieux encore, à passer les voir au 693, route 289 à Saint-Alexandre.

Petits Bonheurs de Marguerite

693, route 289

Saint-Alexandre, Qc

(418) 495-1111

Facebook : https://www.facebook.com/Les-Petits-bonheurs-de-Marguerite-385013351616972