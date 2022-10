Gabriel Beauvais prend les commandes de Pizza Salvatoré à Rivière-du-Loup

Le Pizza Salvatoré du boulevard Armand-Thériault a été acquis en septembre dernier par Gabriel Beauvais. En effet, la chaîne québécoise opère sous un modèle d’affaires corporatif dans lequel les restaurants appartiennent en grande majorité au siège social. Cependant, les gestionnaires ayant d’excellents résultats ont la possibilité de se franchiser sans mise de fonds! C’est le cas du Pizza Salvatoré de Rivière-du-Loup qui était, depuis son ouverture en mai 2021, un restaurant corporatif opéré par Gabriel.

«Lorsque je suis arrivé à la succursale de Rivière-du-loup, j’ai mis beaucoup d’efforts et tout mon coeur, comme si c’était le mien. Cela représente donc une très grande fierté pour moi. Ce n’est toutefois que le début d'une nouvelle aventure, car je compte bien continuer à offrir un produit de qualité avec un service courtois à ma communauté de Rivière-du-Loup» affirme Gabriel, nouvellement propriétaire.

En septembre 2018, les 5 frères et sœurs Abbatiello avaient acquis l’entreprise familiale, qui comptait alors 14 restaurants. Toute la famille se compte très chanceuse de pouvoir s’appuyer sur un partenaire d'affaires comme Gabriel qui devient maintenant franchisé au sein du groupe Pizza Salvatoré.

«C’est grâce à des propriétaires comme Gabriel que nous sommes capables de performer et de nous démarquer de la compétition. L’objectif premier de ces franchisés et de la chaîne a toujours été d’offrir un service rapide et courtois à notre précieuse clientèle. La succursale de Rivière-du-Loup est un restaurant extrêmement bien géré et nous sommes honorés qu’il se développe au sein de notre bannière! Cette succursale s’est également démarquée lors du Gala annuel Salvatoré pour avoir obtenu la meilleure gestion des coûts et de la manière la plus efficace de la chaîne durant l'année 2021», affirme avec enthousiasme Elisabeth Abbatiello, responsable des communications et du rayonnement de l’entreprise familiale.

Pizza Salvatoré

295 Bd Armand-Thériault

Rivière-du-Loup, QC

G5R 5H3

(418) 605-2222