Ouverture officielle de Mondou à Rivière-du-Loup

Mondou annonce aujourd’hui l’ouverture officielle de son 79e magasin, à Rivière-du-Loup. Situé au 235B, boulevard de l’Hôtel-de-Ville, ce nouveau point de vente d’une superficie de 4 036 pieds carrés propose une foule de services gratuits pour les animaux, dont les populaires Coupe-griffes, Lave-toutou, Pèse-toutou et Service à l’auto, ainsi que le Marché sous-zéro proposant une vaste gamme de nourriture crue congelée pour chats et chiens.



«Nous sommes très heureux d’inaugurer un premier magasin à Rivière-du-Loup, un emplacement incontournable dans le plan d’expansion de notre réseau. Situé à mi-chemin entre nos magasins de Lévis et de Rimouski, ce nouveau point de vente nous permettra de mieux desservir notre clientèle de l'est du Québec», a affirmé Pierre Leblanc, chef de la direction de Mondou.

LA CAMPAGNE MONDOU MONDON



Avec sa fondation, Mondou soutien plusieurs causes touchant le bien-être animal. Parmi celles-ci, mentionnons la campagne annuelle Mondou Mondon au profit des refuges, qui a permis d’amasser plus de 536 000 $ depuis 2018.



La 5e édition de cette campagne bat son plein jusqu’à dimanche 12 juin dans tous les magasins Mondou du Québec et au Mondou.com. Le public est invité à participer en faisant des dons à la caisse ou en ligne. Il peut aussi se procurer un seau de bonbons mélangés de l’entreprise québécoise Kandju ou encore l’autocollant d’urgence Mondou «Sauvez mon animal».



En développement constant depuis plus de 80 ans, Mondou est passée d’un seul magasin en 1938 à 79 en 2022, en plus de compter aujourd’hui quelque 1 100 employés. Mondou a par ailleurs créé, en 2007, l’Académie Mondou. Chapeauté par des vétérinaires et techniciens vétérinaires, ce programme de formation continue permet à toutes les équipes, et en particulier aux conseillers en magasin, de demeurer à l’affût des meilleures pratiques de l’industrie et de parfaire leurs connaissances du monde animal.

Mondou

235B, boulevard de l’Hôtel-de-Ville

Rivière-du-Loup

1-(418) 862-5911