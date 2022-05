Lepage MillWork : le retour des entrevues «Service à l’auto»

Véritable joyau économique de la région, Lepage Millwork est reconnue comme cheffe de file dans l’industrie des portes et fenêtres. Impliquée dans sa communauté et à l’écoute de ses employés, l’entreprise manufacturière tiendra, pour une deuxième année, une journée d’entrevues au volant le 13 mai prochain, de 11h à 18h.

Les gens à la recherche d’un emploi sont invités à se présenter dans le stationnement de Lepage Millwork, soit au 141 chemin des Raymond à Rivière-du-Loup.

Sur place, ils pourront rencontrer les membres de l’équipe de recrutement de l’entreprise, puis prendre part à des entrevues extérieures, sans rendez-vous, au volant de leur véhicule. Il s’agit d’une manière simple et rapide de trouver une nouvelle carrière au sein de l’entreprise, et ainsi joindre une équipe dynamique et passionnée.

Différents postes sont à combler, et ce, autant dans les bureaux de Lepage Millwork que dans les usines : Assembleur, Chargé de projet – Automatisation, Opérateur CNC, Analyste ERP, Peintre industriel, Programmeur – Analyste, Technicien en approvisionnement, Réceptionniste.

Quant aux personnes qui se présenteront sans curriculum vitae en main, des formulaires à remplir sur place seront disponibles et remis par les recruteurs de l’entreprise.

Lepage MillWork

141 Chem. Des Raymond

Rivière-du-Loup, Qc, G5R 4L9

Tél : 418-862-2611