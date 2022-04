35 ans de savoir-faire pour Rivière-du-Loup Toyota

Trente-cinq ans de savoir-faire, une nouvelle administration et un nouveau site internet transactionnel voilà la combinaison gagnante de Rivière-du-Loup Toyota en constante évolution.

Rivière-du-Loup Toyota c'est 35 ans à faire toujours mieux pour rendre des milliers de clients fiers de faire partie de la grande famille Toyota. Depuis toujours la fiabilité du produit, la qualité du service et l'expertise grandissante de Rivière-du-Loup Toyota ont mérité votre confiance. Les actionnaires Sylvie Vignet, Steve Pelletier, Claude et Stéphane Boucher et leur équipe expérimentée vous mènent encore plus loin avec une gamme de véhicules hybrides et électriques révolutionnaires.

Le nouveau site internet très convivial vous permet en plus de voir la gamme de produits, de conclure l'achat en ligne d'un véhicule neuf et même de le faire livrer directement à votre domicile par le personnel attentionné de Rivière-du-Loup Toyota.

Visitez-nous en concession ou en ligne au https://www.rivieredulouptoyota.com/fr

Rivière-du-Loup Toyota

159-A rue Fraser

Rivière-du-Loup, Qc, G5R 1E1

Tél : 418-862-3222