Charles Pomerleau maintenant co-propriétaire du St-Hubert de Rimouski

Charles Pomerleau et Martin Pagé, deux franchisés émérites et bien connus de la grande famille St-Hubert ont fait l'acquisition du restaurant St-Hubert de Rimouski, une troisième franchise pour le restaurateur louperivois.

Après plus de 43 années chez St-Hubert, dont 15 ans à titre franchisés-propriétaires du restaurant de Rimouski, les franchisés actuels Daniel Toupin et Diane Aubin prendront une retraite bien méritée qui leur permettra de poursuivre d’autres passions. Le transfert officiel s’est fait le 14 mars dernier.

Pour Charles Pomerleau, la rôtisserie de Rimouski devient son troisième restaurant. Son partenariat avec St-Hubert est une véritable histoire de famille, ses parents ayant été les premiers franchisés du restaurant de Rivière-du-Loup. En 2008, il décidait de reprendre la gestion de la rôtisserie de ses parents.

L’arrivée de Martin Pagé dans la grande famille St-Hubert s’est quant à elle produite en 2012, lorsqu’il s’est associé à Charles Pomerleau pour ouvrir la succursale de Montmagny. Dix ans plus tard, forts d’une recette gagnante en amitié et en affaires, les deux entrepreneurs s’associent à nouveau en prenant les rênes du St-Hubert de Rimouski.

«Nous sommes extrêmement fiers de ce nouveau projet! Nous envisagions depuis plusieurs années d’acquérir une autre rôtisserie St-Hubert et cette opportunité en or s’est présentée au bon moment. St-Hubert fait partie du paysage rimouskois depuis plus de 40 ans, et nous sommes emballés à l’idée de poursuivre la tradition d’excellence établie par Daniel Toupin et Diane Aubin, au service de notre clientèle», a commenté Charles Pomerleau.

Le Groupe St-Hubert compte plus de 6 000 employés répartis au sein de deux divisions, la restauration et la production et la distribution de produits alimentaires. Ses deux sièges sociaux sont situés au Québec, à Laval et à Boisbriand. Fondée en 1951 à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée comprend aujourd'hui plus de 120 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau- Brunswick, et sert plus de 28 millions de repas annuellement.

St-Hubert Rimouski

395 Boulevard Arthur-Buies E,

Rimouski, QC G5M 0B2

1 (418) 723-4419