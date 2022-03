IGA et la Tablée des Chefs

Alors que les vrais fans de l’horticulture se préparent déjà à la prochaine saison, IGA lance sa campagne les Semences solidaires, au profit de La Tablée des Chefs, un organisme d’ici dont la mission consiste à nourrir les personnes dans le besoin et à développer l'éducation culinaire des jeunes, par l’entremise de ses Brigades Culinaires.

La campagne annuelle se tiendra chez IGA du 24 février au 16 mars prochain et mettra en vedette Les Semences Solidaires. Les profits des ventes seront remis à La Tablée des Chefs !



Jusqu’au 26 mars prochain, les Québécois pourront se procurer des semences pour cultiver cinq variété de légumes et fines herbes chez les marchands IGA de la province au coût de 5,99 $. Chaque boîte de semences contient :

- Du basilic Genovese

- De la laitue Selway

- Du concombre Marketmore 76

- Des carottes Nantes

- Des radis Scarlet Globe



Au Bas-St-Laurent, près de 1100 jeunes provenant de 11 écoles ont participé aux Brigades Culinaires depuis le début du programme.



En plus de fournir les produits alimentaires nécessaires pour les Brigades Culinaires depuis 8 années, IGA a décidé de soutenir la Tablée des chefs d’une façon originale cette année par le biais de la campagne des Semences solidaires.

La Tablée des Chefs est un organisme à but non lucratif fondé en 2002 et dont la mission tient en deux mots : nourrir et éduquer. Nourrir aujourd’hui, pour lutter contre l’insécurité alimentaire, et éduquer les jeunes, pour développer leur autonomie alimentaire. Depuis 20 ans, La Tablée des Chefs a distribué plus de 13 000 000 de portions cuisinées et a éduqué plus de 45 000 jeunes.

