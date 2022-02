Le site Web du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup fait peau neuve

Le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, qui célèbre son 50e anniversaire de fondation, a récemment mis en ligne son nouveau site Web à l’adresse : www.collegenotredame.ca.

La facilité de consultation ainsi que les aspects visuel, esthétique et fonctionnel du nouveau site représentent un grand bond en avant. Les visiteurs ont aisément accès à toute l’information qu’ils recherchent.

Pour le directeur général Guy April, la nouvelle mouture du site Web était incontournable. «Notre plateforme Web précédente avait été conçue et mise en ligne en 2011 selon les standards, la technologie et les moyens de l’époque. Elle nous a bien servis mais ne correspondait plus aux exigences des usagers, tant sur le plan technologique qu’informationnel. Une présence Web efficace et conviviale est aujourd’hui essentielle au développement de toutes les organisations. Nous avons donc fait un choix stratégique.»

La nouvelle plateforme a été réalisée par Tchin Tactic en collaboration avec Communications Sylvain Dionne.