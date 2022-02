Le Snack Bar D’Amours ouvrira ses portes dès le 15 février

Les sourires seront de retour à la Pointe de Rivière-du-Loup, le 15 février prochain, alors que le Snack Bar D’Amours entreprendra sa 58e saison d’activités de restauration réconfortante.

Chaque année depuis 1964, le Snack Bar D’Amours sert des milliers de clients locaux et de passage à son casse-croûte et son bar laitier. Plus d’une trentaine de personnes travaillent dans l’entreprise.

L’établissement, dont l’aménagement et la décoration ont été repensés en 2016, compte plus de 130 places assises à l’intérieur, soit 85 dans la section casse-croûte et 46 au bar laitier.

Le menu du casse-croûte a aussi évolué pour faire une plus grande place aux approvisionnements locaux en produits de la mer, viandes et pommes de terre. Si le sandwich club au homard, la salade et les « guédilles » aux crevettes séduisent certains consommateurs, les poutines, frites maison, burgers sur gril et hot-dogs déclinés en plusieurs variétés et formats demeurent toujours les préférés.

Au bar laitier, outre l’offre traditionnelle, on peut savourer des gelatos et des sorbets fabriqués sur place chaque jour. Dix-huit saveurs de trempage et des produits d’érable provenant de l’érablière familiale sont également disponibles.

Snack Bar D’Amours

47 Bd Cartier

Rivière-du-Loup, QC G5R 5Z3

1 (418) 867-1649

snackbardamours.com