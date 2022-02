Résidence le Saint-Louis: la vie d’hôtel au cœur de Rivière-du-Loup

La résidence pour aînés Le Saint-Louis a tout pour elle. Reconnue comme un milieu de vie chaleureux, confortable et sécuritaire où on retrouve un choix de services inégalé, elle a désormais à sa disposition une quarantaine de nouveaux logements modernes et offrant une vue imprenable sur Rivière-du-Loup. Un projet majeur qui permet à l’endroit, déjà plein d’histoire, d’entamer un nouveau chapitre et de se distinguer à tous les points de vue.

Avantageusement située au cœur du centre-ville de Rivière-du-Loup, au 473 rue Lafontaine, la résidence et sa nouvelle aile sont maintenant prêtes à accueillir une nouvelle clientèle. Grâce à une construction sur cinq étages, les visiteurs seront charmés par des percées visuelles tout simplement exceptionnelles sur le fleuve, la rivière, ainsi que les trois quartiers de la Ville. Une richesse incomparable à quelques pas du parc des Chutes, de boutiques, de nombreux restaurants et du cinéma.



«Certains appartements permettent un coup d’œil sur Saint-Ludger et Saint-François, d’autres sur le fleuve, sur la rivière et même Saint-Arsène au loin. C’est tout à fait unique à Rivière-du-Loup», se réjouit Georges Michaud, directeur général de la résidence Le Saint-Louis.

Réalisé pour plus de 6,5 millions de dollars, l’agrandissement a permis à la résidence d’ajouter 42 nouvelles unités à son offre déjà fort intéressante. Les logements de 3 pièces et demie et les studios, modernes et lumineux, seront appréciés par la clientèle à la recherche d’une solution d’hébergement conviviale, sécuritaire et au goût du jour.

UN CADRE DE VIE UNIQUE, PLAISIR GARANTI

La résidence Le Saint-Louis est unique à Rivière-du-Loup. Aménagée au sein d’un immeuble patrimonial, qui a autrefois abrité le prestigieux Hôtel Saint-Louis, elle se démarque encore aujourd’hui par le cachet qui y a été conservé dans la partie ancestrale. Son positionnement sur l’un des plateaux de Rivière-du-Loup, au cœur de la Ville de surcroît, lui confère aussi un avantage certain qui contribue à la qualité de vie qu’on y retrouve.

Si la résidence offre les services de câblodistribution, téléphonie et d’internet sans fil dans ses logements, elle souhaite également faciliter la détente, les rencontres et les discussions dans les lieux communs. C’est pourquoi des coins de lecture, des espaces de relaxation et une salle communautaire sont aménagés et accessibles. Un salon avec piano et billard fait aussi la joie des résidents et rend le milieu de vie chaleureux une fois animé.

