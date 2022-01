La Semaine Verte chez duBreton

À la fin de l'été l'équipe de tournage de la Semaine verte diffusée sur les ondes d'ICI Radio-Canada s'est rendue dans les fermes de l'entreprise duBreton, propriétaire de l'usine louperivoise du même nom. L'émission traitera du bien-être animal.

Pour un aperçu du fonctionnement des fermes duBreton, visionnez l'émission que sera diffusée ce samedi 15 janvier à 17 h et en rediffusion dimanche à 12 h 30. L'entreprise confirme aussi la présence de son directeur des opérations agricoles en entrevue.

La semaine verte présente des reportages, des portraits ou des dossiers d’actualité dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de la foresterie, des pêcheries, de la gestion de la faune et de l’environnement. Elle suit de près l’actualité du monde rural, mais s’adresse à tous ceux et celles qui s'intéressent à la qualité de ce que l’on mange, par la sauvegarde de l’environnement et par la gestion de