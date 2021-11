Dumais Sauvageau Garon : une expérience bonifiée et innovante

Les cabinets Annabelle Dumais Services Financiers et Services financiers Garon et associés s’unissent pour devenir : Dumais Sauvageau Garon, cabinet de planification financière. Se joindra également une équipe de professionnels dédiée au support et au service à la clientèle pour une expérience client hors pair.

L’HEPTAGONE ET 7 CHAMPS D’ACTION

L’approche de Dumais Sauvageau Garon se veut globale et intégrée. Les compétences et l’expérience de chaque associé se complètent en se référant aux 7 champs d’action essentiels d’une planification financière intégrée : la fiscalité, la finance, les aspects légaux, l’indépendance financière et la retraite, la succession, les placements, et finalement la gestion de risques. Au besoin, ils comptent également sur un réseau d’experts disponibles pour vous épauler à différentes étapes de votre vie (fiscalistes, comptables, notaires etc.)

UNE VISION EN HARMONIE ENTRE COEUR ET TÊTE

«Nous vibrons tous au rythme de nos projets, de nos rêves et de nos aspirations. Devons-nous prioriser cette passion qui nous soulève ou bien cette sécurité qui nous rassure ? Chez Dumais Sauvageau Garon, cœur et tête vont de pair afin d’élaborer un plan d’avenir équilibré. Une approche humaine, à l’écoute des désirs du cœur combinée aux exigences de la tête... Les stratégies financières proposées évoluent avec leur clientèle, à la cadence des aléas de la vie, des besoins et des désirs propres à chacun», souligne Gilles Garon, Noémie Sauvageau et Annabelle Dumais.

UN VASTE TERRITOIRE, 2 BUREAUX : 1 APPROCHE

Leurs bureaux sont situés au 290, rue Hôtel-de-ville à Rivière-du-Loup et au 10, de l’Église à Témiscouata-sur-le-Lac. Les activités professionnelles de ce nouveau cabinet unifié desservent en majorité une vaste clientèle localisée sur la Côte-du-Sud et le Bas-St-Laurent.

Un lancement officiel aura lieu en septembre afin de célébrer cette belle union de laquelle émerge une toute nouvelle approche renforcée de la planification financière dans notre grande région.

BUREAUX

290, rue Hôtel-de-ville

Rivière-du-Loup

10, de l’Église

Témiscouata-sur-le-Lac

Téléphone : 1 (418) 899-6717