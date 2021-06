Un site de glamping à Pohénégamook

C’est à Pohénégamook que l’alpiniste et entrepreneur, François-Guy Thivierge, a choisi d’aménager son nouveau projet, une station de glamping, Glamping Aventure Pohénégamook, sur le bord du majestueux lac.

Dès le 19 juin prochain, cette nouvelle offre touristique de camping de luxe sans tracas, donne accès à une expérience d’hébergement insolite et écoresponsable dans un lieu de prédilection, avec une vue imprenable sur le lac et ses magnifiques couchers de soleil.

En plus de cette expérience de camping unique, plusieurs activités nautiques et en forêt sont accessibles directement sur le site. Aussi, plusieurs activités sont également offertes autour du lac.

Ce qui vous attend : un petit village de 10 mégas tentes, soigneusement aménagées avec accès à une aire de pique-nique couverte et BBQ. Un autre bâtiment, style « surf shack » vous offre une expérience différente avec spa, sauna et un lieu de rassemblement plus festif.

«En tant qu’entrepreneur, avec l’année de pandémie que nous venons de traverser, il allait de soi que je me réinvente et que je m’adapte à cette nouvelle réalité́. Comme nous devons envisager une autre saison estivale au Québec, quoi de mieux que d’offrir la possibilité́ aux gens de camper en nature avec une formule clé́ en main dans un petit coin de paradis», souligne François-Guy Thivierge, alpiniste, conférencier et entrepreneur.

À propos de François-Guy Thivierge :

François-Guy Thivierge, fondateur du Roc Gym et d’Aventurex, passionné des montagnes et des voyages. Il fait partie des quelques 30 aventuriers dans le monde qui ont complété́ l’une des odyssées extrêmes autour du monde les plus convoitées : les sept sommets et les deux pôles.

