Café de la Brûlerie disponible au comptoir ou en livraison

Besoin d'un remontant? Tanné de cuisiner des lunchs ? Envie de vous gâter ? L'équipe du Café de la Brûlerie est là pour vous simplifier la vie !

C'est entre autres pourquoi leur bar à café de spécialités, le café vrac et le service de boîtes à lunch disponibles toute la journée, du lundi au samedi, sont appréciés plus que jamais ! Offertes au comptoir ou en livraison, ces options permettent aussi aux employeurs de souligner le bon travail de leurs employés avec des lunchs ou des pauses-cafés livrés sans casse-tête.



Restez également à l'affût de leur offre de boîte brunch pour la fête des mères !



Pour plus d'informations ou pour commander :

Téléphone 418-862-1616

Facebook cafedelabrulerie

Internet www.cafedelabrulerie.ca.