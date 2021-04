Service de livraison DoorDash: A&W s'ajoute à la liste de restaurants participants

Les Louperivois pourront finalement profiter d’un service de livraison pour leurs commandes A&W dès le 16 mai prochain. C’est grâce à l’arrivée du service DoorDash à Rivière-du-Loup et une entente avec A&W Canada que Gilles D’Amours, franchisé du restaurant, dévoile avec fierté cette annonce.

«On est très content d'avoir finalement un service de livraison pour notre clientèle,» s'est réjoui le propriétaire du restaurant A&W. À partir de leur téléphone cellulaire, les gens pourront ainsi faire préparer, payer et se faire livrer une commande directement à leur porte avec l’application DoorDash. Afin de pouvoir profiter de ce service, les clients devront assumer des frais additionnels de 18% sur le total de leur facture, un prix raisonnable selon Gilles D’Amours.

Pour l’instant, le service sera offert aux résidents de Rivière-du-Loup seulement, mais le territoire couvert pourrait éventuellement s'étendre. Quatre voitures seront destinées au service DoorDash avec une dizaine d’employés en charge de livrer les commandes de restaurants participants. Les livraisons devraient se faire dans un délai d’une vingtaine de minutes, tout dépendant du niveau d’achalandage.

ANNÉE PROSPÈRE

Bien que la pandémie ait impacté les activités de plusieurs restaurants, M. D’Amours admet que le sien a connu une année des plus prospère. «La COVID nous a amené une importante augmentation de 38% de notre chiffre d’affaires. Le service à l’auto est très populaire et on doit mettre une douzaine d’employés le samedi avec la quantité de personnes qui viennent au A&W», a révélé le propriétaire.

Gilles D'Amours reste confiant que le nouveau service de livraison permettra à son restaurant d’augmenter la quantité de commandes reçues au quotidien. «Nous, notre clientèle, c’est des gens sur la route ou qui travaillent. Avec DoorDash chez A&W, on élargit la gamme de choix que les gens vont avoir quand ils vont vouloir se commander du restaurant de chez eux.»

A&W

229, boulevard de l’Hôtel-de-Ville

Rivière-du-Loup, G5R 5H4

(418) 605-0927