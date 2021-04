La Pharmacie Didier Rioux et Karine Larochelle s’engage pour la santé de l’environnement

La Pharmacie Didier Rioux et Karine Larochelle, affiliée à la bannière Uniprix et située à Saint-Antonin, est heureuse d’annoncer qu’elle prend part à la toute première cohorte Pharmacie éco+responsable de Maillon Vert, soutenue par le Fonds Écoleader.

Initié par le gouvernement du Québec, le Fonds Écoleader est un projet d’envergure coordonné par le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD), qui a pour mission d’aider les entreprises à s’engager dans la voie de l’innovation, de l’attractivité et du développement durable. Il vise à rejoindre 50 000 entreprises québécoises d’ici 2023 afin de les orienter et de les soutenir dans l’implantation d’un large éventail de pratiques d’affaires écoresponsables et de technologies propres, à l'aide d'une enveloppe budgétaire nationale de 18,5 M$ pour couvrir jusqu’à 50 pourcent des frais d’accompagnement des experts affiliés.

«Cette opportunité nous permettra d’implanter de bonnes pratiques, plus rapidement!. Par exemple, pour débuter, nous allons mettre en place le compost, diminuer nos déchets ou encore développer notre offre de produits écoresponsables», explique Karine Larochelle.

Au cours de la prochaine année, nous participerons au parcours en développement durable de Maillon Vert. Avec les 25 entreprises de la cohorte, nous allons bénéficier d’un accompagnement visant l’implantation des meilleures pratiques pour améliorer notre impact sur l’environnement et créer des effets positifs pour tous. À la suite d’un diagnostic de notre entreprise, nous allons élaborer avec Maillon Vert un parcours personnalisé basé sur les volets suivants :

• Déchets : Optimiser le tri et la réduction

• Transports : Se déplacer de façon plus durable

• Social : Prendre soin de sa communauté

• Achats : Favoriser l’achat local et les produits éco

• Plastiques : Réduire les produits à usage unique

• Bâtiment : Optimiser sa consommation d’énergie

«Nous sommes fiers d’être un expert reconnu par le Fonds Écoleader et d’aider les entreprises comme la Pharmacie Didier Rioux et Karine Larochelle à passer à l’action », explique Marc-André Mailhot, pharmacien et fondateur de Maillon Vert. «Notre équipe de consultants est animée par le désir de partager son expertise pour générer un maximum d’effets positifs et c’est une grande fierté d’avoir rassemblé autant d’entreprises engagées pour cette première cohorte.»

«La préservation de l’environnement est au cœur de nos convictions et notre équipe est tournée vers l’avenir. Comme la plupart des choses qui en valent la peine, il est possible que nous rencontrions quelques défis en cours de route. Nos manches sont retroussées et c’est un défi que nous sommes prêts à relever!», conclut Karine Larochelle.

PHARMACIE DIDIER RIOUX ET KARINE LAROCHELLE

Fondée en 2011 par 2 jeunes entrepreneurs pharmaciens, la pharmacie Didier Rioux et Karine Larochelle située à Saint-Antonin, cherche depuis toujours à se démarquer par son implication sociale et par le développement de projets cliniques et commerciaux. La pharmacie fêtera ses 10 ans cette année et permet l’emploi d’un trentaine d’employés. Soulignons la présence de Normand Chénard, gérant, qui participe au rayonnement de l’entreprise depuis les débuts.

Uniprix - Pharmacie Didier Rioux et Karine Larochelle Inc.

78-A, Rue Principale

Saint-Antonin, G0L 2J0

(418) 605-1545