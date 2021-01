PB Dimension RH poursuit son déploiement dans l'est du Québec

Après avoir fait sa marque comme firme de renom spécialisée en gestion des ressources humaines dans tout l’est de la province avec sa gamme de services de haut niveau ainsi que son Programme aux employés PBRH | PAE, PB Dimension RH intensifie sa présence dans la région avec l’ouverture de sa succursale rimouskoise, ayant pignon sur rue au 93 St-Germain Ouest.

De plus, afin de répondre à la demande grandissante du secteur, un nouveau Stratège RH Senior connu de la région, Mathieu Delagrave, s’est récemment joint à l’équipe de consultants, qui couvre le territoire de Québec à Gaspé.

«Dans le contexte actuel, les organisations ont grandement besoin de support RH. Avec ce nouveau pied-à-terre, nous serons plus à même de répondre aux besoins et à couvrir l’ensemble du territoire. Avec notre approche humaine et notre offre de service diversifié adaptée à plusieurs secteurs d’activités, nous préconisons des relations d'affaires durables et des relations de proximité avec notre clientèle», souligne Paméla Bérubé, présidente de PB Dimension RH.

En plus de son Programme d’aide aux employés et aux gestionnaires PBRH PAE, l’offre de service de PB Dimension RH comprend 8 segments principaux, dont l’accompagnement de gestion, le diagnostic organisationnel, l’impartition, l’implantation de département RH, le marketing RH, le recrutement, le team building ainsi que le transfert de connaissances.

PB Dimension RH

106 Rue Lafontaine

Rivière-du-Loup, QC

G5R 3A1

1 (418) 894-5127