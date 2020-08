Promutuel Assurance lance son certificat d'assurance auto numérique

Promutuel Assurance a lancé son certificat d’assurance auto numérique. Maintenant accepté comme une preuve valide d’assurance par les policiers du Québec, le certificat d’assurance numérique permet aux automobilistes d’avoir, à même leur appareil mobile, l’attestation prouvant qu’ils détiennent l’assurance obligatoire exigée par la Loi.

Le certificat de Promutuel Assurance s’adapte aux principaux systèmes d’application : il est disponible en version iOS d’Apple ainsi que sur Android. Pour la version Apple, il sera automatiquement téléchargé dans l’application Wallet.

Facilement accessible aux membres-assurés via l’Espace client, il comporte de nombreux avantages. Il permet la mise à jour automatique des informations lorsqu’il y a modification à un véhicule déjà assuré et il se partage facilement à tout conducteur temporaire de différentes façons (SMS, courriel, etc.). De plus, on peut y avoir accès rapidement, via le portefeuille numérique, même si notre appareil est verrouillé.

Valide partout au Québec, le certificat d’assurance auto numérique est également accepté en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve et Labrador, en Ontario, en Alberta ainsi que dans certains états des États-Unis.