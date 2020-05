Grande ouverture chez Sports Experts Rivière-du-Loup

C’était jour de fête, ce mercredi 27 mai, au Centre Commercial Rivière-du-Loup, alors que la toute nouvelle succursale Sports Experts a officiellement ouvert ses portes. L’endroit est plus que jamais la référence pour les sportifs et les amateurs de plein air de la région.

Déjà, une centaine de clients fébriles à l’idée de découvrir le nouveau magasin se sont présentés avant l’ouverture des portes en matinée. Ils ont ensuite mis les pieds dans un Sports Experts moderne, lumineux et offrant une superficie impressionnante de 21 000 pieds carrés.

«Nous avions la cible d’offrir à Rivière-du-Loup un magasin de taille provinciale, voire nationale et nous avons livré la marchandise. La réaction des clients est aussi excellente, alors c’est bien parti, nous sommes très heureux», a déclaré Martin Boucher, propriétaire et directeur général du Groupe Boucher Sports qui a acquis la succursale il y a maintenant un an et demi.

Ces derniers mois, plus de 2,2 M$ ont été investis pour transformer le magasin et accentuer son offre. La clientèle y retrouvera une vaste de gammes de produits répartis par marques, y compris plusieurs articles de plein air.

L’ouverture du nouveau Sports Experts Rivière-du-Loup a permis l’embauche d’une vingtaine d’employés. L’équipe compte aujourd’hui près de cinquante passionné(es), dirigés par le gérant et associé du Groupe Boucher Sports, Pierre-Luc Landry.

Sports Experts Rivière-du-Loup

Centre Commercial, Rivière-du-Loup, 298 Boulevard Armand-Thériault, G5R 4C2

418 862-7594