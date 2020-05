SOS Fantômes chez Alimentation Sébastien Coulombe

Si on prend on très au sérieux la sécurité chez Alimentation Sébastien Coulombe, ça n’empêche pas de faire preuve d’originalité et d’humour. Ainsi, le samedi 2 mai, les clients du marché Metro situé aux Galeries Trois-Pistoles ont eu droit une scène digne du film SOS Fantômes.

Parmi les normes d’hygiènes mises en place pour la COVID-19, on retrouvait notre préposé accoutré en chasseur… de COVID. Un peu d’humour qui n’a pas manquer de susciter des sourires chez la clientèle. Le jeune homme et son équipement ne sont pas passés inaperçus.

Metro Trois-Pistoles

634 Rue Richard

Trois-Pistoles, QC G0L 4K0

(418) 851-2044