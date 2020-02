Batteries Expert, prix d’excellence et nouvelle adresse à Rivière-du-Loup

L’entreprise locale propriété de Ginette Côté et Mario Pelletier existe depuis 2009. Dans les dernières années elle a connu une croissance impressionnante qui lui a mérité en 2019 le prix «Excellence Batteries Expert» parmi les 62 franchisés de la réputée bannière au Québec et en Ontario.

De plus, deux fils des propriétaires, Frédéric et François, ont reçu la mention «Employé régional de l’année» respectivement pour les succursales de Rivière-du-Loup et celle d’Edmundston.

2020 s’annonce tout aussi énergisant alors qu’on poursuit sur la lancée avec un projet en réflexion et une re-localisation à compter du 22 février de la succursale de Rivière-du-Loup au 183 rue Fraser permettant d’offrir une meilleure visibilité et un service toujours d’excellente qualité.

Batteries Expert Rivière-du-Loup, 183 rue Fraser, G5R 1E2, 418-816-3001

Batteries Expert Edmundston, 828 Ch. Canada, E3V 1W4 ,506-737-0328

Courriel: [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/BatteriesExpertInRiviereduloup/

Google map Rivière-du-Loup





Google map Edmonston