Le Centre dentaire Deschênes : une vision plus verte de la dentisterie !

C’est dans un souci constant de respect de l’environnement que le Centre dentaire Deschênes procède désormais au recyclage de différents produits de soins dentaires permettant ainsi d’éviter l’enfouissement de milliers d’entre eux.

«Nous avons toujours été très sensible à l’environnement», mentionne Dre Isabelle Deschênes, propriétaire du Centre dentaire. «Nous recyclons depuis un bon moment déjà le papier, le carton, les cartouches d’encre et nous n’offrons plus de bouteilles d’eau individuelles à nos clients. Il nous importait toutefois d’en faire encore plus.»

Il est maintenant possible pour les clients du Centre dentaire Deschênes de déposer leurs brosses à dents usagées, leurs tubes de dentifrice vides et leurs contenants de soie dentaire dans un récipient spécialement prévu à cet effet directement au Centre dentaire. C’est la compagnie Terracycle, spécialisée dans la récupération de ce type de déchets, qui s’occupera du recyclage au Centre dentaire.

Par ailleurs, les clients et le personnel qui utilisent la cafetière du Centre pourront aussi récupérer les capsules de café. Il en va de même pour tous les gants de latex et de nitrile; ce qui peut représenter plus de 2 000 gants par mois.

