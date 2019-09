Un nouveau nom et un nouvel essor pour Au Coin du Feu

Les propriétaires d’Au Coin du Feu, Étienne Lepage et Isabelle Lagacé, sont heureux de vous dévoiler le nom de la nouvelle bannière que l’entreprise affiche depuis peu. Effectivement, Au Coin du Feu arbore désormais fièrement le nom NORÉA FOYERS-AU COIN DU FEU, nouvelle affichage, nouvelle image, mais surtout et très important, l’entreprise conserve son excellent service et ses produits de qualité.

Tous les gens de la Belle province ont besoin de chaleur. De nos jours les poêles et foyers ont beaucoup évolués, ils sont devenus plus performant et se présente bien dans tous les décors.

NORÉA FOYERS-AU COIN DU FEU, c’est l’avantage d’être au cœur du plus important réseau d’experts en foyers au Québec. Les gens qui nous connaissent déjà apprécieront la même qualité de service offert par le personnel qui a fait notre renommée. À ceux qui nous découvriront, nous souhaitons la bienvenue dans un univers de bien-être chaleureux et durable.

L’entreprise compte deux succursales, qui couvrent géographiquement de La Pocatière à Matane.

Avec NORÉA FOYERS-AU COIN DU FEU, vous bénéficiez depuis 33 années d’un service qui définit les normes, de la certitude de respecter les normes environnementales, d’une expertise reconnue dans l’installation sécuritaire de foyers et d’une garantie, pièces et main-d’œuvre.

Les propriétaires Étienne Lepage et Isabelle Lagacé ne visent rien de moins que la perfection dans chaque réalisation, de la plus simple à la plus complexe. Pour transmettre leur passion, ils désirent être jour après jour, les complices de la qualité de vie de chaque client.

NORÉA FOYERS-AU COIN DU FEU

89 boulevard Cartier

Rivière-du-Loup (Québec)

G5R 4X4

1 (418) 860-5102