C’est en juillet dernier que Kathy Dickner et Serge Lavoie, copropriétaires du vignoble Amouraska, lançaient officiellement l’ouverture de leur boutique-bistro-terrasse. C'est maintenant l'arrivée de nouveaux produits chez Amouraska qui suscitent un intérêt marqué. Le poiré, le vin blanc et le glacier de raisin son enfin là. Ils ont été analysés et le vignoble a reçu l'approbation de la régie de l'alcool pour leur mise en marché.

Le poiré est un vin léger avec une belle saveur de poire suave et une note de poivre mentholé. Le vin blanc offre une belle longueur en bouche, une belle fraicheur de fruits exotiques et de poires.

Quant au glacier de raisin, il a été élaboré pendant tout un hiver par le gel et le dégel et pour en faire un produit d'exception. Des fruit est extrait un jus proche d'un sirop car l'eau à été retiré du raisin par le froid. Au goût on sent l'érable, le miel et une petite note de fumée.

Ces vins sont enfin prêt à être dégustés au vignoble. Amouraska, vous propose de les découvrir avec une palettes de dégustations ou encore en prenant une coupe d'un de ses produits. À noter que le vignoble propose aussi des assiettes de charcuteries, poisson fumée, terrine et fromage qui font un assemblage parfait.

Le vignoble est situé à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, dans les terres à environ 8 km du fleuve au 568, rang St-Charles.

568 Rang Saint Charles O,

Saint-Alexandre-de-Kamouraska,

QC G0L 2G0

(418) 863-4496