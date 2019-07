Caravane 185 se démarque

Groupe Caravane 185 s'est classé premier au canada en 2019 pour Freedom Express, un prix haute reconnaissance qui démontre l'expertise du groupe. Le prix a été remis à Elkhart en Indiana. L'entreprise fait aussi partie du million dollars club de Freedom express, preuve du dynamise de l'équipe mise ne place par Gilles D'Amours, propriétaire.

Groupe Caravanne 185 est le plus grand centre de VR dans tout l'est du Canada. Parce que l'union fait la force, le groupe est présent à Saint-Antonin, Québec, Saint-Ulric (Matane), et Edmunston.

Pour l'occasion, l'homme d'affaires et propriétaire de Groupe Caravanne 185, Gilles D'Amours était entouré de Sébastien Bisson, directeur des ventes à Saint-Antonin, Réjean Tremblay, directeur des ventes à Edmundston, MaHaley Moord, représentante Freedom Express ay Canada, Denis Alain directeur général de Caravane Marco, et de Bruno Charest, directeur des ventes de Caravane Joubert-185 à Saint-Ulric.

