Ouverture d’une boulangerie haute en couleur

Dégelis a enfin sa nouvelle boulangerie. En effet, Boulangerie Couleur de Blé qui a pignon sur la rue Principale a procédé à son l’ouverture officielle le 19 juin dernier. Pour l’occasion gens présents ont eu la chance de goûter à certains des produits vedettes tout en mettant en valeur les richesses locales en plus d’une visite des lieux.



Fort de son expérience comme cuisinier depuis les 19 dernières années, Nicolas Michaud tient la barre côté prêt-à-manger et pâtisserie. Cumulant les expériences dans des restaurants ayant divers horizons, M. Michaud propose des plats et des bouchées sucrées variés et recherchés. Il s’est joint au projet initial de sa conjointe, Sophie Dubé qui, après une réorientation de carrière à 180o réalise son rêve d’ouvrir une boulangerie artisanale. Autodidacte, c’est donc Mme Dubé qui confectionne tous les pains.

Chaque semaine, plus d’une quinzaine de sortes de pains différents sont proposés à la clientèle témiscouataine et qui s’étend même jusqu’au Nouveau-Brunswick. Ses artisans utilisent des farines populaires, mais principalement des moins communes pour faire découvrir à sa clientèle de nouvelles saveurs tout en partageons son amour du pain. Brioches décadentes, pizzas et focaccias moelleux viennent compléter l’offre de boulangerie. Du côté de la pâtisserie, l’éventail grandissant propose muffins, biscuits, scones, brownies, meringues, choux à la crème et bien plus encore avec des saveurs différentes à tout moment. La boulangerie offre également un menu lunch complet.

Couleur de Blé se veut un lieu de boulange où la longue fermentation naturelle est mise de l’avant pour offrir un pain plus digeste, offrant des valeurs nutritives plus élevées et surtout un goût supérieur et différent.

493-A, avenue Principale,

Dégelis G5T 1L7

(418) 494-0788

[email protected]