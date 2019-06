La Crèmerie/chocolaterie Piloup ouvrira ses portes en juillet au centre-ville

En juillet prochain, le centre-ville de Rivière-du-Loup accueillera un nouveau commerce. En effet, la Crèmerie/chocolaterie Piloup ouvrira ses portes au 142 de la rue Lafontaine, un local adjacent à la boutique Érotika et qui abrite actuellement DRK Informatique.

C’est Anthony Plourde, avec l’aide de son père Dany Plourde, qui se lance dans cette aventure qui n’était pas du tout au programme il y a à peine quelques mois. « C’est une suite d’événements qui nous a conduit à cette ouverture. Lors de la vente du Hublot, nous avons conservé la machine à crème molle que nous venions d’acquérir il y a seulement 2 ans. Nous avons essayé de la vendre mais, sans succès. Entre temps, le local à côté de la boutique Érotika de mon père c’est libéré, sans compter que l’ancien Péché Mignon (une chocolaterie) a fermé ses portes. Mis bout à bout, et voulant rentabiliser la machine, j’ai pensé doter le centre-ville de cet établissement », relate Anthony Plourde.

En plus, ce dernier note que l’emplacement est idéal puisque le Parc Blais est situé juste en face de la crèmerie/chocolaterie et qu’il y a passablement de stationnement tout près. «Beaucoup de monde prenne des marches sur la Lafontaine et plusieurs profitent du parc pour venir se relaxer ou autre. En plus des nombreuses activités qui se déroulent pendant la saison estivale dans le parc et au Théâtre la Goélette. »

En plus d’offrir l’ensemble des produits que l’on retrouve dans un bar laitier, la Crèmerie/chocolaterie Piloup offrira un assortiment de chocolat provenant fort probablement des anciens fournisseurs de Péché Mignon. Pour l’instant, Anthony Plourde prévoit être ouvert à l’année. Par contre, l’horaire sera un peu différent en hiver.

Crèmerie/chocolaterie Piloup

142, rue Lafontaine

Rivière-du-Loup