Une reconnaissance mondiale pour Les équipements Lapierre

En novembre dernier, à l’invitation de l’entreprise européenne Busch, Les équipements Lapierre, entreprise bien connue dans le domaine de l'acériculture, s’est déplacée en Allemagne pour recevoir une distinction honorifique unique dans son industrie : le prix de l’innovation Busch Vacuum 2018.

Busch Vacuum Pumps and Systems est l’un des plus grands fabricants internationaux de pompes à vide, soufflantes et suppresseurs. Elle compte des clients dans plus de 40 pays et récompense chaque année un seul lauréat dans le monde avec son prix de l’innovation. Cette distinction est décernée à des personnes ou entreprises qui parviennent, avec des moyens innovants, à appliquer la technologie de vide.

C’est à Donald Lapierre, fondateur de Les équipements Lapierre, et à sa famille qu’est revenu cet honneur fin 2018. Le prix a été reçu des mains de Ayhan, Sami et Kaya Busch au siège social de Busch à Maulburg, en Allemagne.

M. Lapierre gravite depuis longtemps autour de la technologie de vide puisque son père, acériculteur, utilisait déjà un système rudimentaire de vide dans les années 70. Innovateur, Donald Lapierre brevète plus tard plusieurs extracteurs de sève qu’il propose aux producteurs de sirop d'érable afin qu’ils bénéficient de rendements de sève beaucoup plus élevés de leurs érables. Par conséquent, il était tout à fait naturel que l’entrepreneur beauceron se sente interpelé par les pompes à vide à becs rotatifs sèches de Busch. La collaboration entre la multinationale et Les équipements Lapierre aura donc permis d’offrir une solution novatrice aux producteurs.

Les équipements Lapierre, dont le siège social est à Saint-Ludger de Beauce, possède deux usines de fabrication d’équipements et de produits acéricoles qui sont situées à Saint-Ludger et à Waterloo, en Estrie. L’entreprise compte près de 70 distributeurs ainsi que plusieurs magasins corporatifs et centres de distribution partout au Canada et aux États-Unis, emploie 200 personnes principalement au Québec, et entretient de bonnes relations d’affaires avec le marché américain.