Docteur du Pare-Brise Rivière-du-Loup: 1er au Québec

Trois ans après son ouverture, c'est la consécration pour la franchise louperivoise de Docteur du Pare-Brise : l'établissement vient en effet de remporter les grands honneurs dans la catégorie «Excellence opérationnelle et expérience client» au niveau québécois.

Le prix a été remis à Orford le 22 février dernier, dans le cadre du Congrès 2019 des franchisés Docteur du Pare-Brise.

Michel et Francis Caron, franchisés Docteur du Pare-Brise à Rivière-du-Loup se réjouissent de cette excellente nouvelle. «Terminer premiers parmi les 54 franchises du réseau vient confirmer l'excellence de notre service à la clientèle et l'attention particulière que nos employés portent à nos clients.»

Lors des deux évaluations annuelles du Docteur du Pare-Brise tenues en 2018, le magasin de Rivière-du-Loup a obtenu chaque fois des notes parfaites, ce qui lui a permis de se hisser en tête et de rempotrter ce prestigieux prix.

Le commerce, installé au 10, côte Saint-Jacques à Rivière-du Loup depuis mars 2016, est

spécialisé entre autres dans la réparation et le remplacement de pare-brise, la vente de

roues d'alliage, l'installation de démarreurs à distance, la vente d'accessoires pour autos et camions ainsi que dans l'entretien esthétique des véhicules, comme le lavage

intérieur et extérieur de même que le cirage.

Docteur du Pare-Brise

10, côte Saint-Jacques

Rivière-du-Loup, QC G5R 2N8

(418) 605-0509