La Voûte célèbre son premier anniversaire

Le Centre d’expertise en optimisation organisationnelle, La Voûte, fête cette semaine sa première année d’existence. Depuis ses débuts, le centre a su faire connaître son expertise auprès des entreprises d’ici et s’implanter comme étant un partenaire présent et innovateur pour ses clients.

Que ce soit pour une formation, une location de salle, une visite dans le jeu d’évasion ou pour une consultation avec l’un des experts, en chiffres c’est plus de 650 personnes qui ont franchi le seuil de La Voûte en 2018.

«Je suis très fière du travail que nous avons accompli pour déployer La Voûte, qui est un formidable concept d’accompagnement pour nos PME! Le principal atout réside évidemment dans la qualité de nos experts et c’est dans cet esprit que nous allons contribuer au rayonnement de nos entreprises et au développement économique de notre région», souligne la Présidente et fondatrice, Paméla Bérubé.

Selon un concept qui s'apparente aux incubateurs et accélérateurs d'entreprises que l’on retrouve principalement dans les grands centres, La Voûte propose quatre volets distincts : services-conseils; programme annuel de formations et de conférences dédiées aux entreprises désireuses d'améliorer leurs pratiques d'affaires; deux espaces de réunion locatifs, dont la Salle de formation Prelco et la Salle créative MonBuro.ca.

Centre La Voute

106, rue Lafontaine

Rivière-du-Loup

G5R 3A1

418-863-8297

[email protected]